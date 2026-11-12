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Еженедельно около 60 новых компаний подают заявки на соответствие СОКБ

Еженедельно около 60 новых компаний подают заявки на соответствие СОКБ - 12.11.2026, ПРАЙМ

Еженедельно около 60 новых компаний подают заявки на соответствие СОКБ

Еженедельно около 60 новых компаний подают заявки на соответствие Стандарту общественного капитала бизнеса (СОКБ), сообщил спецпредставитель президента РФ по... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:00+0300

2026-11-12T14:00+0300

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Еженедельно около 60 новых компаний подают заявки на соответствие Стандарту общественного капитала бизнеса (СОКБ), сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития, председатель совета по методологии АНО "Общественный капитал" Борис Титов. "Сегодня АНО "Общественный капитал" еженедельно принимает на свой портал около 60 новых заявок на прохождение оценки. В реестре Стандарта насчитывается уже более 145 организаций", - сказал он на рабочем совещании по СОКБ. "Все они разбиты на три категории – "лидеры", "устойчивые" и "перспективные". Лидеров (от 80 баллов и выше) пока два - ОК "Русал" и аудиторско-консалтинговая компания из Татарстана. Несколько десятков "устойчивых", среди которых не только гранды вроде "Сбера" или "Эн+", но и вполне обычные компании из самых разных отраслей. Остальные, набравшие от 50 до 64 баллов, отнесены к категории "перспективных", - пояснил он По словам Титова, в Минэкономразвития предложили доработать методологию оценки по СОКБ и включить в реестр все компании, которые подали заявку на прохождение верификации, вне зависимости от конечного результата оценки. "Подписаны соглашения о взаимодействии с 41 регионами РФ, в девяти из них уже внедрены конкретные меры поддержки для компаний, соответствующих Стандарту. Наша главная задача сейчас – популяризировать эту практику, показывать предпринимателям, что реальный стимул в оценке по стандарту существует. Более того, эта программа важна для повышения имиджа российского бизнеса на международном уровне – крайне важная тематика в непростых экономических условиях", - заключил спецпредставитель президента РФ.

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бизнес, россия, татарстан, борис титов, русал