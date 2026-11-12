https://1prime.ru/20261112/tmh-875168163.html
ТМХ соберет заявки на облигации 19 ноября, сообщил источник
ТМХ соберет заявки на облигации 19 ноября, сообщил источник - 12.11.2026, ПРАЙМ
ТМХ соберет заявки на облигации 19 ноября, сообщил источник
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует 19 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не более 20 миллиардов рублей, сообщил... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:42+0300
2026-11-12T16:42+0300
2026-11-12T16:42+0300
рынок
россия
трансмашхолдинг
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875168163.jpg?1794490932
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует 19 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не более 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 180 базисных пунктов.
Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии ПБО-09 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 ноября.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, трансмашхолдинг, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Трансмашхолдинг, Банк России
ТМХ соберет заявки на облигации 19 ноября, сообщил источник
ТМХ планирует 19 ноября собрать заявки на облигации с переменным купоном на 20 млрд руб
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует 19 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не более 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 180 базисных пунктов.
Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии ПБО-09 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 ноября.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.