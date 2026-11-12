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ТМХ соберет заявки на облигации 19 ноября, сообщил источник - 12.11.2026, ПРАЙМ
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ТМХ соберет заявки на облигации 19 ноября, сообщил источник
ТМХ соберет заявки на облигации 19 ноября, сообщил источник - 12.11.2026, ПРАЙМ
ТМХ соберет заявки на облигации 19 ноября, сообщил источник
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует 19 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не более 20 миллиардов рублей, сообщил... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:42+0300
2026-11-12T16:42+0300
рынок
россия
трансмашхолдинг
банк россии
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует 19 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не более 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 180 базисных пунктов. Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии ПБО-09 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 ноября. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынок, россия, трансмашхолдинг, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Трансмашхолдинг, Банк России
16:42 12.11.2026
 
ТМХ соберет заявки на облигации 19 ноября, сообщил источник

ТМХ планирует 19 ноября собрать заявки на облигации с переменным купоном на 20 млрд руб

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует 19 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не более 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 180 базисных пунктов.
Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии ПБО-09 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 ноября.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
 
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