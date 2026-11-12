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ТМХ соберет заявки на облигации 19 ноября, сообщил источник

ТМХ соберет заявки на облигации 19 ноября, сообщил источник - 12.11.2026, ПРАЙМ

ТМХ соберет заявки на облигации 19 ноября, сообщил источник

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует 19 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не более 20 миллиардов рублей, сообщил... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:42+0300

2026-11-12T16:42+0300

2026-11-12T16:42+0300

рынок

россия

трансмашхолдинг

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875168163.jpg?1794490932

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует 19 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не более 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 180 базисных пунктов. Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии ПБО-09 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 ноября. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, трансмашхолдинг, банк россии