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Товарооборот России и Афганистана вырос более чем вдвое, заявил Оверчук
Товарооборот России и Афганистана вырос более чем вдвое, заявил Оверчук - 12.11.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Афганистана вырос более чем вдвое, заявил Оверчук
Товарооборот России и Афганистана по итогам восьми месяцев 2026 года вырос более чем вдвое, а номенклатура расширилась, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:07+0300
2026-11-12T14:07+0300
2026-11-12T14:07+0300
россия
афганистан
алексей оверчук
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КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Афганистана по итогам восьми месяцев 2026 года вырос более чем вдвое, а номенклатура расширилась, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Российская делегация во главе с Оверчуком, в которую входят представители российских министерств и компаний, прибыла в Афганистан в четверг. Оверчук проводит переговоры с вице-премьером Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.
"Хотел бы с удовольствием отметить пост взаимной торговли. В текущем году по итогам восьми месяцев 2026 года товарооборот России с Афганистаном увеличился более чем в два раза (по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - ред.) и превысил 349 миллионов долларов", - заявил Оверчук на встрече.
При этом за указанный период российский экспорт в Афганистан увеличился в 2,1 раза, импорт из Афганистана - в 2,2 раза, добавил Оверчук. Также он отметил расширение номенклатуры товаров.
"Помимо сухофруктов, начали осуществляться поставки свежих фруктов, овощей, ягод", - добавил вице-премьер РФ.
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россия, афганистан, алексей оверчук
РОССИЯ, АФГАНИСТАН, Алексей Оверчук
Товарооборот России и Афганистана вырос более чем вдвое, заявил Оверчук
Оверчук: товарооборот России и Афганистана за восемь месяцев вырос более чем вдвое
КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Афганистана по итогам восьми месяцев 2026 года вырос более чем вдвое, а номенклатура расширилась, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Российская делегация во главе с Оверчуком, в которую входят представители российских министерств и компаний, прибыла в Афганистан в четверг. Оверчук проводит переговоры с вице-премьером Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.
"Хотел бы с удовольствием отметить пост взаимной торговли. В текущем году по итогам восьми месяцев 2026 года товарооборот России с Афганистаном увеличился более чем в два раза (по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - ред.) и превысил 349 миллионов долларов", - заявил Оверчук на встрече.
При этом за указанный период российский экспорт в Афганистан увеличился в 2,1 раза, импорт из Афганистана - в 2,2 раза, добавил Оверчук. Также он отметил расширение номенклатуры товаров.
"Помимо сухофруктов, начали осуществляться поставки свежих фруктов, овощей, ягод", - добавил вице-премьер РФ.