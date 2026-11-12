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Товарооборот России и Афганистана вырос более чем вдвое, заявил Оверчук

Товарооборот России и Афганистана вырос более чем вдвое, заявил Оверчук - 12.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Афганистана вырос более чем вдвое, заявил Оверчук

Товарооборот России и Афганистана по итогам восьми месяцев 2026 года вырос более чем вдвое, а номенклатура расширилась, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:07+0300

2026-11-12T14:07+0300

2026-11-12T14:07+0300

россия

афганистан

алексей оверчук

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КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Афганистана по итогам восьми месяцев 2026 года вырос более чем вдвое, а номенклатура расширилась, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Российская делегация во главе с Оверчуком, в которую входят представители российских министерств и компаний, прибыла в Афганистан в четверг. Оверчук проводит переговоры с вице-премьером Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром. "Хотел бы с удовольствием отметить пост взаимной торговли. В текущем году по итогам восьми месяцев 2026 года товарооборот России с Афганистаном увеличился более чем в два раза (по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - ред.) и превысил 349 миллионов долларов", - заявил Оверчук на встрече. При этом за указанный период российский экспорт в Афганистан увеличился в 2,1 раза, импорт из Афганистана - в 2,2 раза, добавил Оверчук. Также он отметил расширение номенклатуры товаров. "Помимо сухофруктов, начали осуществляться поставки свежих фруктов, овощей, ягод", - добавил вице-премьер РФ.

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россия, афганистан, алексей оверчук