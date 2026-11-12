https://1prime.ru/20261112/tramp-875175810.html

Трамп предложил Тима Кука на пост главы Nvidia после отставки Хуанга

Трамп предложил Тима Кука на пост главы Nvidia после отставки Хуанга - 12.11.2026, ПРАЙМ

Трамп предложил Тима Кука на пост главы Nvidia после отставки Хуанга

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру бывшего генерального директора Apple Тима Кука на пост главы Nvidia после отставки Дженсена Хуанга. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T19:26+0300

2026-11-12T19:26+0300

2026-11-12T19:31+0300

технологии

мировая экономика

сша

дональд трамп

nvidia

apple

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру бывшего генерального директора Apple Тима Кука на пост главы Nvidia после отставки Дженсена Хуанга. "Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, который может занять его место, - Тим Кук из Apple. Одна легенда сменяет другую!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее в четверг Nvidia объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора разработчика графических процессоров компании на фоне скандала вокруг его близких отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур.

https://1prime.ru/20261112/nvidia--875169364.html

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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, nvidia, apple