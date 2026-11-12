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Трамп предложил Тима Кука на пост главы Nvidia после отставки Хуанга - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Трамп предложил Тима Кука на пост главы Nvidia после отставки Хуанга
Трамп предложил Тима Кука на пост главы Nvidia после отставки Хуанга - 12.11.2026, ПРАЙМ
Трамп предложил Тима Кука на пост главы Nvidia после отставки Хуанга
Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру бывшего генерального директора Apple Тима Кука на пост главы Nvidia после отставки Дженсена Хуанга. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T19:26+0300
2026-11-12T19:31+0300
технологии
мировая экономика
сша
дональд трамп
nvidia
apple
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру бывшего генерального директора Apple Тима Кука на пост главы Nvidia после отставки Дженсена Хуанга. "Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, который может занять его место, - Тим Кук из Apple. Одна легенда сменяет другую!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее в четверг Nvidia объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора разработчика графических процессоров компании на фоне скандала вокруг его близких отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур.
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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, nvidia, apple
Технологии, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Nvidia, Apple
19:26 12.11.2026 (обновлено: 19:31 12.11.2026)
 
Трамп предложил Тима Кука на пост главы Nvidia после отставки Хуанга

Трамп предложил кандидатуру Тима Кука на пост главы Nvidia после отставки Хуанга

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру бывшего генерального директора Apple Тима Кука на пост главы Nvidia после отставки Дженсена Хуанга.
"Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, который может занять его место, - Тим Кук из Apple. Одна легенда сменяет другую!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее в четверг Nvidia объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора разработчика графических процессоров компании на фоне скандала вокруг его близких отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур.
Президент и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку
17:00
 
ТехнологииМировая экономикаСШАДональд ТрампNvidiaApple
 
 
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