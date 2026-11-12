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Трамп призвал сенат рассмотреть законопроект о дополнительном бюджете

Трамп призвал сенат рассмотреть законопроект о дополнительном бюджете - 12.11.2026, ПРАЙМ

Трамп призвал сенат рассмотреть законопроект о дополнительном бюджете

Президент США Дональд Трамп призвал руководство сената США незамедлительно приступить к рассмотрению законопроекта о согласовании дополнительного бюджета в... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T21:34+0300

2026-11-12T21:34+0300

2026-11-12T21:34+0300

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал руководство сената США незамедлительно приступить к рассмотрению законопроекта о согласовании дополнительного бюджета в размере 350 миллиардов долларов для военного министерства. В апреле 2026 года Белый дом запросил рекордные 1,5 триллиона долларов на оборонные расходы в 2027 финансовом году, включая 350 миллиардов долларов дополнительного финансирования, которое планируется выделить в рамках отдельного бюджетного законопроекта, рассматриваемого по упрощенной процедуре. "Сегодня я призываю руководство сената незамедлительно приступить к рассмотрению законопроекта о бюджетном согласовании на 350 миллиардов долларов, чтобы обеспечить нашим храбрым военнослужащим решающее преимущество, которого они заслуживают", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По словам Трампа, демократическое большинство в новом составе конгресса США намерено заблокировать масштабные инвестиции в национальную безопасность страны, что приведет к ослаблению американских вооруженных сил.

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