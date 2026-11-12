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Трамп отметил коррупцию в штатах, возглавляемых демократами - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Трамп отметил коррупцию в штатах, возглавляемых демократами
Трамп отметил коррупцию в штатах, возглавляемых демократами - 12.11.2026, ПРАЙМ
Трамп отметил коррупцию в штатах, возглавляемых демократами
Президент США Дональд Трамп отметил коррупцию в штатах, возглавляемых представителями Демократической партии, выразив мнение, что в ходе преступной деятельности | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T22:20+0300
2026-11-12T22:20+0300
мировая экономика
финансы
сша
калифорния
нью-йорк
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отметил коррупцию в штатах, возглавляемых представителями Демократической партии, выразив мнение, что в ходе преступной деятельности "миллиарды долларов расхищаются ежечасно". "Сенатор Чак Шумер только что заявил, что хочет покончить с коррупцией в Соединенных Штатах. Полагаю, он имеет в виду возглавляемые демократами синие штаты, такие как Калифорния, Миннесота, Иллинойс, Мэн и Нью-Йорк. Миллиарды долларов расхищаются ежечасно", - написал он в соцсети Truth Social. Шумер сейчас является лидером демократического меньшинства в сенате США. Ряд экспертов и СМИ пророчат, что он останется лидером демократов в новом составе конгресса, где у них будет большинство. "Надеюсь, его слова не разойдутся с делом! Для меня будет честью работать с ним над решением этой очень большой проблемы демократов, решение которой позволит буквально сбалансировать бюджет США", - добавил Трамп.
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мировая экономика, финансы, сша, калифорния, нью-йорк, дональд трамп
Мировая экономика, Финансы, США, Калифорния, Нью-Йорк, Дональд Трамп
22:20 12.11.2026
 
Трамп отметил коррупцию в штатах, возглавляемых демократами

Трамп отметил коррупцию в штатах, возглавляемых демократами

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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отметил коррупцию в штатах, возглавляемых представителями Демократической партии, выразив мнение, что в ходе преступной деятельности "миллиарды долларов расхищаются ежечасно".
"Сенатор Чак Шумер только что заявил, что хочет покончить с коррупцией в Соединенных Штатах. Полагаю, он имеет в виду возглавляемые демократами синие штаты, такие как Калифорния, Миннесота, Иллинойс, Мэн и Нью-Йорк. Миллиарды долларов расхищаются ежечасно", - написал он в соцсети Truth Social.
Шумер сейчас является лидером демократического меньшинства в сенате США. Ряд экспертов и СМИ пророчат, что он останется лидером демократов в новом составе конгресса, где у них будет большинство.
"Надеюсь, его слова не разойдутся с делом! Для меня будет честью работать с ним над решением этой очень большой проблемы демократов, решение которой позволит буквально сбалансировать бюджет США", - добавил Трамп.
 
Мировая экономикаФинансыСШАКалифорнияНью-ЙоркДональд Трамп
 
 
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