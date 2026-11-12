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Трамп отметил коррупцию в штатах, возглавляемых демократами

Трамп отметил коррупцию в штатах, возглавляемых демократами - 12.11.2026, ПРАЙМ

Трамп отметил коррупцию в штатах, возглавляемых демократами

Президент США Дональд Трамп отметил коррупцию в штатах, возглавляемых представителями Демократической партии, выразив мнение, что в ходе преступной деятельности | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T22:20+0300

2026-11-12T22:20+0300

2026-11-12T22:20+0300

мировая экономика

финансы

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дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отметил коррупцию в штатах, возглавляемых представителями Демократической партии, выразив мнение, что в ходе преступной деятельности "миллиарды долларов расхищаются ежечасно". "Сенатор Чак Шумер только что заявил, что хочет покончить с коррупцией в Соединенных Штатах. Полагаю, он имеет в виду возглавляемые демократами синие штаты, такие как Калифорния, Миннесота, Иллинойс, Мэн и Нью-Йорк. Миллиарды долларов расхищаются ежечасно", - написал он в соцсети Truth Social. Шумер сейчас является лидером демократического меньшинства в сенате США. Ряд экспертов и СМИ пророчат, что он останется лидером демократов в новом составе конгресса, где у них будет большинство. "Надеюсь, его слова не разойдутся с делом! Для меня будет честью работать с ним над решением этой очень большой проблемы демократов, решение которой позволит буквально сбалансировать бюджет США", - добавил Трамп.

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мировая экономика, финансы, сша, калифорния, нью-йорк, дональд трамп