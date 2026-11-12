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Москвичи могут пополнить карту "Тройка" в чате с Алисой AI - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Москвичи могут пополнить карту "Тройка" в чате с Алисой AI
Москвичи могут пополнить карту "Тройка" в чате с Алисой AI - 12.11.2026, ПРАЙМ
Москвичи могут пополнить карту "Тройка" в чате с Алисой AI
Жители Москвы теперь могут пополнить карту "Тройка" в чате с Алисой AI, а также проверить ее баланс, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:27+0300
2026-11-12T13:27+0300
финансы
россия
москва
алиса
яндекс
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Жители Москвы теперь могут пополнить карту "Тройка" в чате с Алисой AI, а также проверить ее баланс, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Благодаря сотрудничеству московской билетной системы "СберТройка" и Яндекса проверить баланс и пополнить карту "Тройка" без комиссии можно с помощью искусственного интеллекта", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс". В дептрансе уточнили, что для пополнения необходимо составить запрос, например: "Пополни "Тройку" на 300 рублей. "Если карта уже сохранена в сервисе "Транспорт" Яндекс Go, Яндекс Картах или Яндекс Пэй, нейросеть найдет ее автоматически. Если нет - достаточно один раз ввести номер "Тройки" в специальную защищенную форму на сайте - это полностью безопасно. Подтвердите платеж любой банковской картой, в том числе привязанной к Яндекс ID", - пояснили в департаменте. Отмечается, что в одном аккаунте можно сохранить сразу несколько "Троек".
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40
192
40
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5
4.7
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финансы, россия, москва, алиса, яндекс
Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Алиса, Яндекс
13:27 12.11.2026
 
Москвичи могут пополнить карту "Тройка" в чате с Алисой AI

Дептранс Москвы: жители столицы теперь могут пополнить карту "Тройка" в чате с Алисой AI

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Жители Москвы теперь могут пополнить карту "Тройка" в чате с Алисой AI, а также проверить ее баланс, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Благодаря сотрудничеству московской билетной системы "СберТройка" и Яндекса проверить баланс и пополнить карту "Тройка" без комиссии можно с помощью искусственного интеллекта", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В дептрансе уточнили, что для пополнения необходимо составить запрос, например: "Пополни "Тройку" на 300 рублей.
"Если карта уже сохранена в сервисе "Транспорт" Яндекс Go, Яндекс Картах или Яндекс Пэй, нейросеть найдет ее автоматически. Если нет - достаточно один раз ввести номер "Тройки" в специальную защищенную форму на сайте - это полностью безопасно. Подтвердите платеж любой банковской картой, в том числе привязанной к Яндекс ID", - пояснили в департаменте.
Отмечается, что в одном аккаунте можно сохранить сразу несколько "Троек".
 
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