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Москвичи могут пополнить карту "Тройка" в чате с Алисой AI

Москвичи могут пополнить карту "Тройка" в чате с Алисой AI - 12.11.2026, ПРАЙМ

Москвичи могут пополнить карту "Тройка" в чате с Алисой AI

Жители Москвы теперь могут пополнить карту "Тройка" в чате с Алисой AI, а также проверить ее баланс, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:27+0300

2026-11-12T13:27+0300

2026-11-12T13:27+0300

финансы

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Жители Москвы теперь могут пополнить карту "Тройка" в чате с Алисой AI, а также проверить ее баланс, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Благодаря сотрудничеству московской билетной системы "СберТройка" и Яндекса проверить баланс и пополнить карту "Тройка" без комиссии можно с помощью искусственного интеллекта", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс". В дептрансе уточнили, что для пополнения необходимо составить запрос, например: "Пополни "Тройку" на 300 рублей. "Если карта уже сохранена в сервисе "Транспорт" Яндекс Go, Яндекс Картах или Яндекс Пэй, нейросеть найдет ее автоматически. Если нет - достаточно один раз ввести номер "Тройки" в специальную защищенную форму на сайте - это полностью безопасно. Подтвердите платеж любой банковской картой, в том числе привязанной к Яндекс ID", - пояснили в департаменте. Отмечается, что в одном аккаунте можно сохранить сразу несколько "Троек".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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