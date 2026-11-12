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ЦБ и ГК "Просвещение" будут развивать финансовую грамотность школьников

ЦБ и ГК "Просвещение" будут развивать финансовую грамотность школьников - 12.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ и ГК "Просвещение" будут развивать финансовую грамотность школьников

Банк России и входящая в группу ВЭБа группа компаний "Просвещение" будут совместно развивать финансовую грамотность школьников, разрабатывать учебные материалы... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:39+0300

2026-11-12T13:39+0300

2026-11-12T13:39+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банк России и входящая в группу ВЭБа группа компаний "Просвещение" будут совместно развивать финансовую грамотность школьников, разрабатывать учебные материалы и расширять практику их использования в школах, заявили в госкорпорации. "Банк России и ГК "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) договорились о сотрудничестве в области финансового образования школьников. Партнёры будут совместно развивать учебные материалы, уделяя особое внимание формированию навыков ответственного финансового поведения, защите от мошенничества и безопасному использованию цифровых финансовых сервисов", - говорится в релизе. Отмечается, что соглашение подписали заместитель председателя Банка России Михаил Мамута и руководитель ГК "Просвещение" Александр Тарабрин на конференции Центробанка "Фокус на клиенте". Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет разработка и экспертное сопровождение учебных и методических материалов по финансовой грамотности, а также расширение практики их использования в школах, уточняется в материалах. Особое внимание предполагается уделять защите прав потребителей финансовых услуг, распознаванию мошеннических схем и принятию обоснованных финансовых решений, добавили в ВЭБе. "Соглашение с "Просвещением" позволит сосредоточиться на качестве учебных материалов и цифровых продуктах в образовании, а также вместе подумать над подготовкой специалистов финансовой отрасли", - отметил Мамута, чьи слова приводит пресс-служба. Сотрудничество также предусматривает методическую поддержку педагогов, изучение опыта использования учебных материалов и проведение совместных просветительских мероприятий. Кроме того, партнёры рассмотрят возможность создания цифровых экспертно-методических решений с применением искусственного интеллекта, в том числе больших языковых моделей. "Финансовая грамотность должна стать не набором разрозненных знаний, а частью системной подготовки школьников к самостоятельной жизни. Для этого необходимы учебные материалы, учитывающие изменения финансового рынка и реальные ситуации, с которыми сталкиваются дети", - отметил Тарабрин. Его слова также приведены пресс-службой. У "Просвещения" уже есть опыт разработки учебников по финансовой грамотности при экспертной поддержке Банка России. Для учащихся пятых-девятых классов издательство выпустило учебники "Основы финансовой грамотности. Финансовая культура". Издания включены в федеральный перечень учебников, утвержденный Минпросвещения России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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