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ЦБ и ГК "Просвещение" будут развивать финансовую грамотность школьников - 12.11.2026, ПРАЙМ
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ЦБ и ГК "Просвещение" будут развивать финансовую грамотность школьников
ЦБ и ГК "Просвещение" будут развивать финансовую грамотность школьников - 12.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ и ГК "Просвещение" будут развивать финансовую грамотность школьников
Банк России и входящая в группу ВЭБа группа компаний "Просвещение" будут совместно развивать финансовую грамотность школьников, разрабатывать учебные материалы... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:39+0300
2026-11-12T13:39+0300
банки
финансы
банк россии
вэб
минпросвещения
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банк России и входящая в группу ВЭБа группа компаний "Просвещение" будут совместно развивать финансовую грамотность школьников, разрабатывать учебные материалы и расширять практику их использования в школах, заявили в госкорпорации. "Банк России и ГК "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) договорились о сотрудничестве в области финансового образования школьников. Партнёры будут совместно развивать учебные материалы, уделяя особое внимание формированию навыков ответственного финансового поведения, защите от мошенничества и безопасному использованию цифровых финансовых сервисов", - говорится в релизе. Отмечается, что соглашение подписали заместитель председателя Банка России Михаил Мамута и руководитель ГК "Просвещение" Александр Тарабрин на конференции Центробанка "Фокус на клиенте". Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет разработка и экспертное сопровождение учебных и методических материалов по финансовой грамотности, а также расширение практики их использования в школах, уточняется в материалах. Особое внимание предполагается уделять защите прав потребителей финансовых услуг, распознаванию мошеннических схем и принятию обоснованных финансовых решений, добавили в ВЭБе. "Соглашение с "Просвещением" позволит сосредоточиться на качестве учебных материалов и цифровых продуктах в образовании, а также вместе подумать над подготовкой специалистов финансовой отрасли", - отметил Мамута, чьи слова приводит пресс-служба. Сотрудничество также предусматривает методическую поддержку педагогов, изучение опыта использования учебных материалов и проведение совместных просветительских мероприятий. Кроме того, партнёры рассмотрят возможность создания цифровых экспертно-методических решений с применением искусственного интеллекта, в том числе больших языковых моделей. "Финансовая грамотность должна стать не набором разрозненных знаний, а частью системной подготовки школьников к самостоятельной жизни. Для этого необходимы учебные материалы, учитывающие изменения финансового рынка и реальные ситуации, с которыми сталкиваются дети", - отметил Тарабрин. Его слова также приведены пресс-службой. У "Просвещения" уже есть опыт разработки учебников по финансовой грамотности при экспертной поддержке Банка России. Для учащихся пятых-девятых классов издательство выпустило учебники "Основы финансовой грамотности. Финансовая культура". Издания включены в федеральный перечень учебников, утвержденный Минпросвещения России.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
банки, финансы, банк россии, вэб, минпросвещения
Банки, Финансы, Банк России, ВЭБ, Минпросвещения
13:39 12.11.2026
 
ЦБ и ГК "Просвещение" будут развивать финансовую грамотность школьников

Банк России и ГК "Просвещение" будут совместно развивать финансовую грамотность школьников

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банк России и входящая в группу ВЭБа группа компаний "Просвещение" будут совместно развивать финансовую грамотность школьников, разрабатывать учебные материалы и расширять практику их использования в школах, заявили в госкорпорации.
"Банк России и ГК "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) договорились о сотрудничестве в области финансового образования школьников. Партнёры будут совместно развивать учебные материалы, уделяя особое внимание формированию навыков ответственного финансового поведения, защите от мошенничества и безопасному использованию цифровых финансовых сервисов", - говорится в релизе.
Отмечается, что соглашение подписали заместитель председателя Банка России Михаил Мамута и руководитель ГК "Просвещение" Александр Тарабрин на конференции Центробанка "Фокус на клиенте".
Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет разработка и экспертное сопровождение учебных и методических материалов по финансовой грамотности, а также расширение практики их использования в школах, уточняется в материалах.
Особое внимание предполагается уделять защите прав потребителей финансовых услуг, распознаванию мошеннических схем и принятию обоснованных финансовых решений, добавили в ВЭБе.
"Соглашение с "Просвещением" позволит сосредоточиться на качестве учебных материалов и цифровых продуктах в образовании, а также вместе подумать над подготовкой специалистов финансовой отрасли", - отметил Мамута, чьи слова приводит пресс-служба.
Сотрудничество также предусматривает методическую поддержку педагогов, изучение опыта использования учебных материалов и проведение совместных просветительских мероприятий.
Кроме того, партнёры рассмотрят возможность создания цифровых экспертно-методических решений с применением искусственного интеллекта, в том числе больших языковых моделей.
"Финансовая грамотность должна стать не набором разрозненных знаний, а частью системной подготовки школьников к самостоятельной жизни. Для этого необходимы учебные материалы, учитывающие изменения финансового рынка и реальные ситуации, с которыми сталкиваются дети", - отметил Тарабрин. Его слова также приведены пресс-службой.
У "Просвещения" уже есть опыт разработки учебников по финансовой грамотности при экспертной поддержке Банка России. Для учащихся пятых-девятых классов издательство выпустило учебники "Основы финансовой грамотности. Финансовая культура". Издания включены в федеральный перечень учебников, утвержденный Минпросвещения России.
 
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