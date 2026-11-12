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Центробанк установил официальный курс валют на пятницу
Центробанк установил официальный курс валют на пятницу - 12.11.2026, ПРАЙМ
Центробанк установил официальный курс валют на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,02 копейки - до 12,4009 рубля, доллара - на 31,86 копейки, до 82,9803 рубля, евро... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:59+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,02 копейки - до 12,4009 рубля, доллара - на 31,86 копейки, до 82,9803 рубля, евро снизился - на 36,46 копейки, до 92,3322 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк установил официальный курс валют на пятницу
Официальный курс юаня на пятницу вырос до 12,40 рубля, доллара — до 82,98 рубля
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,02 копейки - до 12,4009 рубля, доллара - на 31,86 копейки, до 82,9803 рубля, евро снизился - на 36,46 копейки, до 92,3322 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России
с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США
к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.