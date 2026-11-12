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Международные резервы России за неделю выросли на 2,7 миллиарда долларов

Международные резервы России за неделю выросли на 2,7 миллиарда долларов - 12.11.2026, ПРАЙМ

Международные резервы России за неделю выросли на 2,7 миллиарда долларов

Международные резервы России с 30 октября по 6 ноября выросли на 2,7 миллиарда долларов и составили 724,3 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:16+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы России с 30 октября по 6 ноября выросли на 2,7 миллиарда долларов и составили 724,3 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 6 ноября 2026 года составили 724,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,7 миллиарда долларов США, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 30 октября составляли 721,6 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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финансы, россия, сша, банк россии, мвф