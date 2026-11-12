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Греф не исключил приобретение Сбербанком игроков на рынке ЦОДов

Греф не исключил приобретение Сбербанком игроков на рынке ЦОДов - 12.11.2026, ПРАЙМ

Греф не исключил приобретение Сбербанком игроков на рынке ЦОДов

Сбербанк не исключает приобретение игроков на рынке центров обработки данных (ЦОД), сообщил глава кредитной организации Герман Греф. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:03+0300

2026-11-12T12:03+0300

2026-11-12T12:03+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк не исключает приобретение игроков на рынке центров обработки данных (ЦОД), сообщил глава кредитной организации Герман Греф. "Мы будем укреплять наши позиции в облачном бизнесе", - сказал он, выступая на Дне инвестора. "Поэтому все, что будет связано с этим. Там не так много связано с приобретениями. Скорее, с ускоренным развитием и строительством ЦОДов. Может быть, с приобретением каких-то игроков на рынке", - добавил Греф.

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банки, бизнес, финансы, герман греф, сбербанк, цод