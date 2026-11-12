https://1prime.ru/20261112/tsod-875150838.html
Греф не исключил приобретение Сбербанком игроков на рынке ЦОДов
Греф не исключил приобретение Сбербанком игроков на рынке ЦОДов - 12.11.2026, ПРАЙМ
Греф не исключил приобретение Сбербанком игроков на рынке ЦОДов
Сбербанк не исключает приобретение игроков на рынке центров обработки данных (ЦОД), сообщил глава кредитной организации Герман Греф. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:03+0300
2026-11-12T12:03+0300
2026-11-12T12:03+0300
банки
бизнес
финансы
герман греф
сбербанк
цод
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875150838.jpg?1794474206
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк не исключает приобретение игроков на рынке центров обработки данных (ЦОД), сообщил глава кредитной организации Герман Греф. "Мы будем укреплять наши позиции в облачном бизнесе", - сказал он, выступая на Дне инвестора. "Поэтому все, что будет связано с этим. Там не так много связано с приобретениями. Скорее, с ускоренным развитием и строительством ЦОДов. Может быть, с приобретением каких-то игроков на рынке", - добавил Греф.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, бизнес, финансы, герман греф, сбербанк, цод
Банки, Бизнес, Финансы, Герман Греф, Сбербанк, ЦОД
Греф не исключил приобретение Сбербанком игроков на рынке ЦОДов
Греф: Сбербанк не исключает приобретение игроков на рынке центров обработки данных
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк не исключает приобретение игроков на рынке центров обработки данных (ЦОД), сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
"Мы будем укреплять наши позиции в облачном бизнесе", - сказал он, выступая на Дне инвестора.
"Поэтому все, что будет связано с этим. Там не так много связано с приобретениями. Скорее, с ускоренным развитием и строительством ЦОДов. Может быть, с приобретением каких-то игроков на рынке", - добавил Греф.