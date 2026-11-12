https://1prime.ru/20261112/turtsija-875160605.html

В Турции завершили испытания герметичной оболочки реактора АЭС "Аккую"

В Турции завершили испытания герметичной оболочки реактора АЭС "Аккую" - 12.11.2026, ПРАЙМ

В Турции завершили испытания герметичной оболочки реактора АЭС "Аккую"

Специалисты успешно успешно завершили испытания герметичной оболочки здания реактора первого энергоблока строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую",... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:07+0300

2026-11-12T14:07+0300

2026-11-12T14:07+0300

турция

алексей лихачев

аэс "аккую"

аккую нуклеар

росатом

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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Специалисты успешно успешно завершили испытания герметичной оболочки здания реактора первого энергоблока строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар". "На первом энергоблоке последовательно проводится серия контрольных испытаний. Проверяется оборудование, элементы конструкции, системы безопасности. Мы успешно протестировали главный защитный барьер энергоблока. Полученные результаты подтверждают высокое качество работ по сооружению герметичной оболочки и позволяют в ближайшее время перейти к следующему этапу предпусковых пусконаладочных работ – холодно-горячей обкатке реакторной установки", – процитировали в компании генерального директора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких. Специалисты проверили способность конструкции выдерживать предусмотренные проектом нагрузки и сохранять герметичность при повышении давления в нештатных ситуациях. Испытания проводились непрерывно на протяжении 8 суток. Для проверки прочности давление воздуха внутри гермооболочки постепенно повышали до 0,46 МПа. Это на 15% выше расчетного давления 0,4 МПа, при котором выполнялась оценка герметичности конструкции. На пике набора давления нагрузка на каждый квадратный метр поверхности оболочки была эквивалентна весу груза массой около 47 тонн. После достижения максимального уровня давление также поэтапно снижали. На всех этапах специалисты контролировали состояние оболочки: возникающие в ней напряжения, изменения формы и размеров под нагрузкой. Программа предусматривала проверку герметичности как при повышенном давлении, так и при разрежении – давлении ниже атмосферного. "Результаты испытаний подтвердили, что конструкция полностью соответствует проектным требованиям по прочности и герметичности и способна выдерживать избыточное внутреннее давление", - сообщили в пресс-службе. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял в октябре, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

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турция, алексей лихачев, аэс "аккую", аккую нуклеар, росатом