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Турция и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере климата - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Турция и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере климата
Турция и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере климата - 12.11.2026, ПРАЙМ
Турция и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере климата
Министр окружающей среды, урбанизации и климатических изменений Турции Мурат Курум сообщил в четверг о подписании с Россией соглашения о сотрудничестве в сфере... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:55+0300
2026-11-12T17:55+0300
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турция
анталья
максим решетников
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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Министр окружающей среды, урбанизации и климатических изменений Турции Мурат Курум сообщил в четверг о подписании с Россией соглашения о сотрудничестве в сфере климатических изменений. "На полях COP31 мы подписали с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым соглашение о сотрудничестве в сфере климатических изменений. Тем самым мы стали ближе на шаг на пути к развитию низкоуглеродной экономики, обмену передовым опытом и достижению национальных климатических целей", - сообщил Курум в пресс-релизе. Центральное событие года в области климатической политики, 31-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), начала работу в понедельник в турецкой Анталье. Обсуждения на форуме, который продлится до 20 ноября, сосредоточены на оказании финансовой помощи наиболее пострадавшим от климатических изменений странам, зеленом энергопереходе, дискуссии ведутся по поводу инициативы Турции об увеличении доли электрификации в мире к 2035 году до 35% с нынешних 23%.
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россия, турция, анталья, максим решетников, оон
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Анталья, Максим Решетников, ООН
17:55 12.11.2026
 
Турция и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере климата

Турция и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере климатических изменений

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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Министр окружающей среды, урбанизации и климатических изменений Турции Мурат Курум сообщил в четверг о подписании с Россией соглашения о сотрудничестве в сфере климатических изменений.
"На полях COP31 мы подписали с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым соглашение о сотрудничестве в сфере климатических изменений. Тем самым мы стали ближе на шаг на пути к развитию низкоуглеродной экономики, обмену передовым опытом и достижению национальных климатических целей", - сообщил Курум в пресс-релизе.
Центральное событие года в области климатической политики, 31-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), начала работу в понедельник в турецкой Анталье. Обсуждения на форуме, который продлится до 20 ноября, сосредоточены на оказании финансовой помощи наиболее пострадавшим от климатических изменений странам, зеленом энергопереходе, дискуссии ведутся по поводу инициативы Турции об увеличении доли электрификации в мире к 2035 году до 35% с нынешних 23%.
 
РОССИЯТУРЦИЯАнтальяМаксим РешетниковООН
 
 
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