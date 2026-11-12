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Ученые МАИ разработали установку для ударной очистки деталей авиадвигателей - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Ученые МАИ разработали установку для ударной очистки деталей авиадвигателей
Ученые МАИ разработали установку для ударной очистки деталей авиадвигателей - 12.11.2026, ПРАЙМ
Ученые МАИ разработали установку для ударной очистки деталей авиадвигателей
Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали установку для ударной очистки деталей авиационных двигателей с помощью лазера, рассказали РИА... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T01:46+0300
2026-11-12T01:46+0300
технологии
бизнес
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали установку для ударной очистки деталей авиационных двигателей с помощью лазера, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза. "Ученые МАИ разработали установку для лазерной ударной очистки деталей авиационных двигателей… Работа установки основана на инновационной технологии, также созданной в МАИ, — она позволяет локально и безопасно снимать керамический слой, который используется для термозащиты лопаток, являющихся критически важными деталями агрегатов", - сообщили в МАИ. Установка позволит удалять изношенные термобарьерные покрытия с лопаток авиационных двигателей и газовых турбин. Такие покрытия наносятся для защиты металла от высокой температуры внутри двигателей. Лазер позволяет работать с термобарьерным слоем, не повреждая при этом металл. "Сейчас на производстве, как правило, применяют несколько методов очистки — химическое травление и механическую очистку дробью. Для первого способа детали обрабатывают в специальных агрессивных растворах, что требует особых мер по безопасности персонала и утилизации отходов. При очистке дробью покрытие обдувается мелкими твердыми частицами, которые могут попасть в охлаждающие отверстия, деформировать и закупоривать их", - рассказали в МАИ. Общим недостатком этих методов является невозможность контролировать удаление локальных участков покрытия: материал удаляется по всей площади детали. Вместо этого предлагается использовать мощное лазерное излучение в сочетании с водной обработкой. "Лазерная ударная очистка позволяет удалять покрытие локально в зонах, где это необходимо. Это происходит благодаря использованию специализированного оборудования и системы машинного зрения, которая сканирует и определяет только места с остаточным покрытием. Это исключает погрешности, связанные с человеческим фактором, и гарантирует, что базовый металл и геометрия лопатки не пострадает", - отметил участник проекта Даниил Королев. Технологию начали разрабатывать еще в 2020 году, а сегодня у инженеров МАИ уже имеется патент на изобретение и программу для ЭВМ, которая обеспечивает ее работу. При этом технология может применяться не только для удаления термобарьерных покрытий, но и для упрочнения материала.
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технологии, бизнес
Технологии, Бизнес
01:46 12.11.2026
 
Ученые МАИ разработали установку для ударной очистки деталей авиадвигателей

В МАИ разработали установку для ударной очистки деталей авиадвигателей с помощью лазера

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали установку для ударной очистки деталей авиационных двигателей с помощью лазера, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Ученые МАИ разработали установку для лазерной ударной очистки деталей авиационных двигателей… Работа установки основана на инновационной технологии, также созданной в МАИ, — она позволяет локально и безопасно снимать керамический слой, который используется для термозащиты лопаток, являющихся критически важными деталями агрегатов", - сообщили в МАИ.
Установка позволит удалять изношенные термобарьерные покрытия с лопаток авиационных двигателей и газовых турбин. Такие покрытия наносятся для защиты металла от высокой температуры внутри двигателей. Лазер позволяет работать с термобарьерным слоем, не повреждая при этом металл.
"Сейчас на производстве, как правило, применяют несколько методов очистки — химическое травление и механическую очистку дробью. Для первого способа детали обрабатывают в специальных агрессивных растворах, что требует особых мер по безопасности персонала и утилизации отходов. При очистке дробью покрытие обдувается мелкими твердыми частицами, которые могут попасть в охлаждающие отверстия, деформировать и закупоривать их", - рассказали в МАИ.
Общим недостатком этих методов является невозможность контролировать удаление локальных участков покрытия: материал удаляется по всей площади детали. Вместо этого предлагается использовать мощное лазерное излучение в сочетании с водной обработкой.
"Лазерная ударная очистка позволяет удалять покрытие локально в зонах, где это необходимо. Это происходит благодаря использованию специализированного оборудования и системы машинного зрения, которая сканирует и определяет только места с остаточным покрытием. Это исключает погрешности, связанные с человеческим фактором, и гарантирует, что базовый металл и геометрия лопатки не пострадает", - отметил участник проекта Даниил Королев.
Технологию начали разрабатывать еще в 2020 году, а сегодня у инженеров МАИ уже имеется патент на изобретение и программу для ЭВМ, которая обеспечивает ее работу. При этом технология может применяться не только для удаления термобарьерных покрытий, но и для упрочнения материала.
 
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