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Ученые МАИ разработали установку для ударной очистки деталей авиадвигателей

Ученые МАИ разработали установку для ударной очистки деталей авиадвигателей - 12.11.2026, ПРАЙМ

Ученые МАИ разработали установку для ударной очистки деталей авиадвигателей

Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали установку для ударной очистки деталей авиационных двигателей с помощью лазера, рассказали РИА... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T01:46+0300

2026-11-12T01:46+0300

2026-11-12T01:46+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали установку для ударной очистки деталей авиационных двигателей с помощью лазера, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза. "Ученые МАИ разработали установку для лазерной ударной очистки деталей авиационных двигателей… Работа установки основана на инновационной технологии, также созданной в МАИ, — она позволяет локально и безопасно снимать керамический слой, который используется для термозащиты лопаток, являющихся критически важными деталями агрегатов", - сообщили в МАИ. Установка позволит удалять изношенные термобарьерные покрытия с лопаток авиационных двигателей и газовых турбин. Такие покрытия наносятся для защиты металла от высокой температуры внутри двигателей. Лазер позволяет работать с термобарьерным слоем, не повреждая при этом металл. "Сейчас на производстве, как правило, применяют несколько методов очистки — химическое травление и механическую очистку дробью. Для первого способа детали обрабатывают в специальных агрессивных растворах, что требует особых мер по безопасности персонала и утилизации отходов. При очистке дробью покрытие обдувается мелкими твердыми частицами, которые могут попасть в охлаждающие отверстия, деформировать и закупоривать их", - рассказали в МАИ. Общим недостатком этих методов является невозможность контролировать удаление локальных участков покрытия: материал удаляется по всей площади детали. Вместо этого предлагается использовать мощное лазерное излучение в сочетании с водной обработкой. "Лазерная ударная очистка позволяет удалять покрытие локально в зонах, где это необходимо. Это происходит благодаря использованию специализированного оборудования и системы машинного зрения, которая сканирует и определяет только места с остаточным покрытием. Это исключает погрешности, связанные с человеческим фактором, и гарантирует, что базовый металл и геометрия лопатки не пострадает", - отметил участник проекта Даниил Королев. Технологию начали разрабатывать еще в 2020 году, а сегодня у инженеров МАИ уже имеется патент на изобретение и программу для ЭВМ, которая обеспечивает ее работу. При этом технология может применяться не только для удаления термобарьерных покрытий, но и для упрочнения материала.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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