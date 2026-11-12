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Суд взыскал 150 тысяч рублей в пользу покупателя билетов на концерт Уэста

Суд взыскал 150 тысяч рублей в пользу покупателя билетов на концерт Уэста - 12.11.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал 150 тысяч рублей в пользу покупателя билетов на концерт Уэста

Мировой судья 332-го судебного участка Бабушкинского района Москвы взыскал почти 150 тысяч рублей с организатора несостоявшегося концерта рэпера Канье Уэста в... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:27+0300

2026-11-12T12:27+0300

2026-11-12T12:27+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировой судья 332-го судебного участка Бабушкинского района Москвы взыскал почти 150 тысяч рублей с организатора несостоявшегося концерта рэпера Канье Уэста в Петербурге в пользу покупателя билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Как сообщал Мосгорсуд, истец заплатил за два билета на концерт Уэста 80 тысяч рублей и сервисный сбор - 8 тысяч рублей. Также он купил билеты до Петербурга, где планировалось шоу, за 32 682 рубля и забронировал проживание в гостинице за 29 754 рубля. В иске он просил взыскать с ООО "Сэй Эдженси" фактически понесенные расходы, а также 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, штраф, возместить услуги юриста и почтовые расходы. Общая сумма исковых требований - 159 898 рублей. "Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с ООО "Сэй Эдженси" в пользу Зайкина Максима Валерьевича денежные средства за приобретенные билеты на концерт Канье Уэста, убытки, сервисный сбор, компенсацию морального вреда, штраф и почтовые расходы в общем размере 148 648 рублей, часть из которых были выплачены ответчиком в добровольном порядке после подачи иска", - сказала собеседница агентства. В середине августа концертное агентство Say Agency сообщало РИА Новости, что Уэст даст два концерта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона. Say Agency 30 сентября сообщило, что концерты Уэста в Петербурге не состоятся. Владелица Say Agency Анна Субчева 13 октября сообщала, что компания уже начала возвращать покупателям деньги за билеты. Согласно судебной картотеке дел, в Москве к организатору было подано 44 иска о защите прав потребителей, при этом, 11 исков к компании оставлены без движения из-за нарушений при подаче, а часть возвращена заявителям.

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бизнес, общество , россия, санкт-петербург, москва, канье уэст, мосгорсуд