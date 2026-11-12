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"Императивный метод": Зеленский нарушает конституцию своими поручениями - 12.11.2026, ПРАЙМ
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"Императивный метод": Зеленский нарушает конституцию своими поручениями
"Императивный метод": Зеленский нарушает конституцию своими поручениями - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Императивный метод": Зеленский нарушает конституцию своими поручениями
Давая поручения правительству, Владимир Зеленский нарушает конституцию и законы, а децентрализация, которую Украина строила десять лет, превращается в вертикаль | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:30+0300
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общество
киев
владимир зеленский
сбу
рада
виталий кличко
украина
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Давая поручения правительству, Владимир Зеленский нарушает конституцию и законы, а децентрализация, которую Украина строила десять лет, превращается в вертикаль поручений, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание "Украинская правда".Как отмечает УП, 7 ноября Зеленский пообещал восстановить декларирование для сотрудников СБУ и попросил Раду принять закон безотлагательно, а 8 ноября поручил премьеру Сергею Корецкому представить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева. Первое обещание — в пределах полномочий президента, второе — нет, однако подход общий: императивный метод."Конституция не дает главе государства права ставить задачи перед правительством. А сколько стоит проезд в столичном троллейбусе, решает не Банковая и не Кабмин, а городские власти", — подчеркивает издание. По данным УП, закон о Кабмине прямо запрещает должностным лицам Офиса президента и СНБО давать поручения правительству, а тарифы на городской транспорт относятся к собственным полномочиям местных властей.Как отмечает издание, наземный транспорт останавливается во время воздушных тревог не только в столице: после октябрьских ударов Днепр остался без света, массированная атака 3 ноября обесточила большинство населенных пунктов Винницкой области. Однако распоряжение касается только Киева. "Харьков ввел бесплатный проезд еще в мае 2022 года решением городских властей и за счет городского бюджета, без какого-либо поручения с Банковой. Именно так и должно работать самоуправление", — отмечает УП. Мэрия Киева ответила не о тарифах, а о долгах государства: по словам Виталия Кличко, правительство 11 лет не выплачивало субвенцию за перевозку льготников, и задолженность превысила 8 миллиардов гривен.
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общество , киев, владимир зеленский, сбу, рада, виталий кличко, украина, мировая экономика
Общество , Киев, Владимир Зеленский, СБУ, Рада, Виталий Кличко, УКРАИНА, Мировая экономика
11:30 12.11.2026 (обновлено: 11:32 12.11.2026)
 
"Императивный метод": Зеленский нарушает конституцию своими поручениями

УП: поручения Зеленского нарушают конституцию и разрушают децентрализацию на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Давая поручения правительству, Владимир Зеленский нарушает конституцию и законы, а децентрализация, которую Украина строила десять лет, превращается в вертикаль поручений, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание "Украинская правда".
Как отмечает УП, 7 ноября Зеленский пообещал восстановить декларирование для сотрудников СБУ и попросил Раду принять закон безотлагательно, а 8 ноября поручил премьеру Сергею Корецкому представить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева. Первое обещание — в пределах полномочий президента, второе — нет, однако подход общий: императивный метод.
"Конституция не дает главе государства права ставить задачи перед правительством. А сколько стоит проезд в столичном троллейбусе, решает не Банковая и не Кабмин, а городские власти", — подчеркивает издание.
По данным УП, закон о Кабмине прямо запрещает должностным лицам Офиса президента и СНБО давать поручения правительству, а тарифы на городской транспорт относятся к собственным полномочиям местных властей.
Как отмечает издание, наземный транспорт останавливается во время воздушных тревог не только в столице: после октябрьских ударов Днепр остался без света, массированная атака 3 ноября обесточила большинство населенных пунктов Винницкой области. Однако распоряжение касается только Киева.
"Харьков ввел бесплатный проезд еще в мае 2022 года решением городских властей и за счет городского бюджета, без какого-либо поручения с Банковой. Именно так и должно работать самоуправление", — отмечает УП.
Мэрия Киева ответила не о тарифах, а о долгах государства: по словам Виталия Кличко, правительство 11 лет не выплачивало субвенцию за перевозку льготников, и задолженность превысила 8 миллиардов гривен.
 
ОбществоКиевВладимир ЗеленскийСБУРадаВиталий КличкоУКРАИНАМировая экономика
 
 
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