"Императивный метод": Зеленский нарушает конституцию своими поручениями
УП: поручения Зеленского нарушают конституцию и разрушают децентрализацию на Украине
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Давая поручения правительству, Владимир Зеленский нарушает конституцию и законы, а децентрализация, которую Украина строила десять лет, превращается в вертикаль поручений, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание "Украинская правда".
Как отмечает УП, 7 ноября Зеленский пообещал восстановить декларирование для сотрудников СБУ и попросил Раду принять закон безотлагательно, а 8 ноября поручил премьеру Сергею Корецкому представить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева. Первое обещание — в пределах полномочий президента, второе — нет, однако подход общий: императивный метод.
"Конституция не дает главе государства права ставить задачи перед правительством. А сколько стоит проезд в столичном троллейбусе, решает не Банковая и не Кабмин, а городские власти", — подчеркивает издание.
По данным УП, закон о Кабмине прямо запрещает должностным лицам Офиса президента и СНБО давать поручения правительству, а тарифы на городской транспорт относятся к собственным полномочиям местных властей.
Как отмечает издание, наземный транспорт останавливается во время воздушных тревог не только в столице: после октябрьских ударов Днепр остался без света, массированная атака 3 ноября обесточила большинство населенных пунктов Винницкой области. Однако распоряжение касается только Киева.
"Харьков ввел бесплатный проезд еще в мае 2022 года решением городских властей и за счет городского бюджета, без какого-либо поручения с Банковой. Именно так и должно работать самоуправление", — отмечает УП.
Мэрия Киева ответила не о тарифах, а о долгах государства: по словам Виталия Кличко, правительство 11 лет не выплачивало субвенцию за перевозку льготников, и задолженность превысила 8 миллиардов гривен.