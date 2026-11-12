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Экс-премьер Словакии назвал поддержку Украины экономически обременительной - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Экс-премьер Словакии назвал поддержку Украины экономически обременительной
Экс-премьер Словакии назвал поддержку Украины экономически обременительной - 12.11.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Словакии назвал поддержку Украины экономически обременительной
Поддержка Украины экономически обременительна, а киевский режим вредит Словакии, мешая поставкам в республику российских энергоресурсов, заявил РИА Новости... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:21+0300
2026-11-12T12:21+0300
мировая экономика
словакия
украина
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поддержка Украины экономически обременительна, а киевский режим вредит Словакии, мешая поставкам в республику российских энергоресурсов, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. "Любая поддержка Украины для нас экономически обременительна и киевский режим нам вредит, например, тем, что перекрыл нефтепровод "Дружба" и газопровод из России", - сказал Чарногурский. Чарногурский также отметил, что Россия для Словакии не является экзистенциальным врагом, а наоборот, это стратегический союзник. Высшее контрольное управление Словакии сообщало, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. С приходом к власти в Словакии правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены. В конце января Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считали, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны. В апреле поставки нефти в страну по нефтепроводу "Дружба" были восстановлены. Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".
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мировая экономика, словакия, украина
Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА
12:21 12.11.2026
 
Экс-премьер Словакии назвал поддержку Украины экономически обременительной

Чарногурский: поддержка Украины экономически обременительна и вредит Словакии

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поддержка Украины экономически обременительна, а киевский режим вредит Словакии, мешая поставкам в республику российских энергоресурсов, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
"Любая поддержка Украины для нас экономически обременительна и киевский режим нам вредит, например, тем, что перекрыл нефтепровод "Дружба" и газопровод из России", - сказал Чарногурский.
Чарногурский также отметил, что Россия для Словакии не является экзистенциальным врагом, а наоборот, это стратегический союзник.
Высшее контрольное управление Словакии сообщало, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. С приходом к власти в Словакии правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
В конце января Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считали, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны. В апреле поставки нефти в страну по нефтепроводу "Дружба" были восстановлены.
Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".
 
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