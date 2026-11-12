https://1prime.ru/20261112/ushakov-875142276.html

Ушаков рассказал о будущем медиаиндустрии

Ушаков рассказал о будущем медиаиндустрии - 12.11.2026, ПРАЙМ

Ушаков рассказал о будущем медиаиндустрии

Искусственный интеллект кардинально меняет медиаиндустрию, трансформируя редакционные процессы и подходы к производству контента. При этом ответственность за... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T09:53+0300

2026-11-12T09:53+0300

2026-11-12T09:56+0300

технологии

снг

россия

ии

искусственный интеллект

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/0c/875142133_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_7cfe486ec8cd869f1c6ce43adcdf72a2.jpg

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Искусственный интеллект кардинально меняет медиаиндустрию, трансформируя редакционные процессы и подходы к производству контента. При этом ответственность за достоверность информации и доверие аудитории должна оставаться за человеком. Об этом заявил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков на V Медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".Выступая на сессии "Нейросети как трикстер. От сопротивления до принятия", он отметил, что искусственный интеллект стал для отрасли одновременно серьезным вызовом и мощным инструментом развития, открывающим новые возможности для повышения эффективности работы редакций.Особое внимание Ушаков уделил опыту внедрения искусственного интеллекта в медиагруппе "Россия сегодня". По его словам, до конца 2023 года работа с ИИ велась преимущественно в исследовательском режиме, однако стремительный рост спроса на интеллектуальные решения потребовал перехода к их масштабному внедрению.Основой для этого стали более шести лет собственных разработок, включая рекомендательные системы, автоматизированную модерацию комментариев и сервисы машинного обучения.Важную роль сыграло развитие собственной технологической инфраструктуры. Создание вычислительного кластера позволило медиагруппе работать с различными ИИ-моделями, адаптировать их под конкретные задачи и снизить зависимость от отдельных технологических решений.Сегодня искусственный интеллект интегрирован практически во весь процесс выпуска новостей. Фактически речь идет о создании автоматизированного рабочего места редактора нового поколения — ИИ-АРМ."Мне нравится сравнение искусственного интеллекта с экзоскелетом журналиста. Экзоскелет делает человека сильнее, быстрее, выносливее, но сам не определяет направление движения. Это по-прежнему задача человека", — отметил Ушаков.По его словам, главная цель внедрения ИИ — не замена журналистов, а освобождение их от рутинных операций и создание дополнительных возможностей для профессиональной работы.При этом развитие генеративных технологий усиливает риски распространения недостоверной информации и дипфейков, что повышает значение редакционного контроля."Можно автоматизировать обработку информации. Можно ускорить производство контента. Можно использовать алгоритмы для решения сложных технических задач. Но нельзя автоматизировать ответственность за достоверность информации и доверие аудитории", — подчеркнул спикер.Подводя итоги выступления, Ушаков отметил, что медиаиндустрии важно не идеализировать и не демонизировать искусственный интеллект, а научиться эффективно управлять его возможностями."Вопрос уже не в том, должны ли мы менять привычки. Вопрос в том, кто будет определять новые правила — мы или алгоритмы", — сказал он.Будущее медиа — не в замене человека искусственным интеллектом, а в синергии технологий и профессиональной журналистики, заключил Ушаков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, снг, россия, ии, искусственный интеллект