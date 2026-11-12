Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков рассказал о будущем медиаиндустрии - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/ushakov-875142276.html
Ушаков рассказал о будущем медиаиндустрии
Ушаков рассказал о будущем медиаиндустрии - 12.11.2026, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о будущем медиаиндустрии
Искусственный интеллект кардинально меняет медиаиндустрию, трансформируя редакционные процессы и подходы к производству контента. При этом ответственность за... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T09:53+0300
2026-11-12T09:56+0300
технологии
снг
россия
ии
искусственный интеллект
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/0c/875142133_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_7cfe486ec8cd869f1c6ce43adcdf72a2.jpg
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Искусственный интеллект кардинально меняет медиаиндустрию, трансформируя редакционные процессы и подходы к производству контента. При этом ответственность за достоверность информации и доверие аудитории должна оставаться за человеком. Об этом заявил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков на V Медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".Выступая на сессии "Нейросети как трикстер. От сопротивления до принятия", он отметил, что искусственный интеллект стал для отрасли одновременно серьезным вызовом и мощным инструментом развития, открывающим новые возможности для повышения эффективности работы редакций.Особое внимание Ушаков уделил опыту внедрения искусственного интеллекта в медиагруппе "Россия сегодня". По его словам, до конца 2023 года работа с ИИ велась преимущественно в исследовательском режиме, однако стремительный рост спроса на интеллектуальные решения потребовал перехода к их масштабному внедрению.Основой для этого стали более шести лет собственных разработок, включая рекомендательные системы, автоматизированную модерацию комментариев и сервисы машинного обучения.Важную роль сыграло развитие собственной технологической инфраструктуры. Создание вычислительного кластера позволило медиагруппе работать с различными ИИ-моделями, адаптировать их под конкретные задачи и снизить зависимость от отдельных технологических решений.Сегодня искусственный интеллект интегрирован практически во весь процесс выпуска новостей. Фактически речь идет о создании автоматизированного рабочего места редактора нового поколения — ИИ-АРМ."Мне нравится сравнение искусственного интеллекта с экзоскелетом журналиста. Экзоскелет делает человека сильнее, быстрее, выносливее, но сам не определяет направление движения. Это по-прежнему задача человека", — отметил Ушаков.По его словам, главная цель внедрения ИИ — не замена журналистов, а освобождение их от рутинных операций и создание дополнительных возможностей для профессиональной работы.При этом развитие генеративных технологий усиливает риски распространения недостоверной информации и дипфейков, что повышает значение редакционного контроля."Можно автоматизировать обработку информации. Можно ускорить производство контента. Можно использовать алгоритмы для решения сложных технических задач. Но нельзя автоматизировать ответственность за достоверность информации и доверие аудитории", — подчеркнул спикер.Подводя итоги выступления, Ушаков отметил, что медиаиндустрии важно не идеализировать и не демонизировать искусственный интеллект, а научиться эффективно управлять его возможностями."Вопрос уже не в том, должны ли мы менять привычки. Вопрос в том, кто будет определять новые правила — мы или алгоритмы", — сказал он.Будущее медиа — не в замене человека искусственным интеллектом, а в синергии технологий и профессиональной журналистики, заключил Ушаков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/0c/875142133_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_e8ac23b012570d0a506b99f27af3c825.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, снг, россия, ии, искусственный интеллект
Технологии, СНГ, РОССИЯ, ИИ, искусственный интеллект
09:53 12.11.2026 (обновлено: 09:56 12.11.2026)
 
Ушаков рассказал о будущем медиаиндустрии

Ушаков: будущее медиа — в синергии ИИ и профессиональной журналистики

© РИА НовостиИсполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков на V Медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"
Исполнительный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Ушаков на V Медиафоруме стран СНГ Развитие медиа в меняющемся мире - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Искусственный интеллект кардинально меняет медиаиндустрию, трансформируя редакционные процессы и подходы к производству контента. При этом ответственность за достоверность информации и доверие аудитории должна оставаться за человеком. Об этом заявил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков на V Медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".
Выступая на сессии "Нейросети как трикстер. От сопротивления до принятия", он отметил, что искусственный интеллект стал для отрасли одновременно серьезным вызовом и мощным инструментом развития, открывающим новые возможности для повышения эффективности работы редакций.
Особое внимание Ушаков уделил опыту внедрения искусственного интеллекта в медиагруппе "Россия сегодня". По его словам, до конца 2023 года работа с ИИ велась преимущественно в исследовательском режиме, однако стремительный рост спроса на интеллектуальные решения потребовал перехода к их масштабному внедрению.
Основой для этого стали более шести лет собственных разработок, включая рекомендательные системы, автоматизированную модерацию комментариев и сервисы машинного обучения.
Важную роль сыграло развитие собственной технологической инфраструктуры. Создание вычислительного кластера позволило медиагруппе работать с различными ИИ-моделями, адаптировать их под конкретные задачи и снизить зависимость от отдельных технологических решений.
Сегодня искусственный интеллект интегрирован практически во весь процесс выпуска новостей. Фактически речь идет о создании автоматизированного рабочего места редактора нового поколения — ИИ-АРМ.
"Мне нравится сравнение искусственного интеллекта с экзоскелетом журналиста. Экзоскелет делает человека сильнее, быстрее, выносливее, но сам не определяет направление движения. Это по-прежнему задача человека", — отметил Ушаков.
По его словам, главная цель внедрения ИИ — не замена журналистов, а освобождение их от рутинных операций и создание дополнительных возможностей для профессиональной работы.
При этом развитие генеративных технологий усиливает риски распространения недостоверной информации и дипфейков, что повышает значение редакционного контроля.
"Можно автоматизировать обработку информации. Можно ускорить производство контента. Можно использовать алгоритмы для решения сложных технических задач. Но нельзя автоматизировать ответственность за достоверность информации и доверие аудитории", — подчеркнул спикер.
Подводя итоги выступления, Ушаков отметил, что медиаиндустрии важно не идеализировать и не демонизировать искусственный интеллект, а научиться эффективно управлять его возможностями.
"Вопрос уже не в том, должны ли мы менять привычки. Вопрос в том, кто будет определять новые правила — мы или алгоритмы", — сказал он.
Будущее медиа — не в замене человека искусственным интеллектом, а в синергии технологий и профессиональной журналистики, заключил Ушаков.
 
ТехнологииСНГРОССИЯИИискусственный интеллект
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала