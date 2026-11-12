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Узбекистан намерен довести ВВП до 300 миллиардов долларов в 2030 году - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан намерен довести ВВП до 300 миллиардов долларов в 2030 году
Узбекистан намерен довести ВВП до 300 миллиардов долларов в 2030 году - 12.11.2026, ПРАЙМ
Узбекистан намерен довести ВВП до 300 миллиардов долларов в 2030 году
Узбекистан намерен довести величину экономики страны до 300 миллиардов долларов в 2030 году, а ВВП на душу населения – повысить до 10 тысяч долларов с 4,5... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:03+0300
2026-11-12T10:05+0300
мировая экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875142957.jpg?1794467150
ТАШКЕНТ, 12 ноя – ПРАЙМ. Узбекистан намерен довести величину экономики страны до 300 миллиардов долларов в 2030 году, а ВВП на душу населения – повысить до 10 тысяч долларов с 4,5 тысячи, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиеева опубликован на сайте базы национального законодательства. В январе Мирзиеев утвердил новую стратегию развития страны "Узбекистан-2030", которая предусматривала планы довести ВВП страны за четыре года до 240 миллиардов долларов со 145 миллиардов по итогам прошлого года. "Довести ВВП до 300 миллиардов долларов в 2030 году, установив ежегодную целевую траекторию на следующее десятилетие по секторам экономики", - говорится в тексте документа, которым утверждены новые целевые показатели развития страны. В соответствии с документом, ВВП на душу населения за этот период планируется довести до 10 тысяч долларов. По данным узбекской стороны, в настоящий момент этот показатель составляет порядка 4,5 тысяч долларов. Президент Узбекистана также поручил правительству разработать к марту программу "Переход к новой модели экономического роста и промышленной политике", направленной на поддержание высоких темпов экономического роста и создание устойчивых рабочих мест. В частности, программа будет направлена на ускорение структурных реформ в ключевых секторах экономики и разработку конкретных и практических мер их развития, указывается в документе. ЦБ Узбекистана в октябре повысил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 8% с 7-7,5%, которые он прогнозировал в начале этого года. По официальным данным, в прошлом году экономика страны выросла на 7,7%.
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мировая экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
10:03 12.11.2026 (обновлено: 10:05 12.11.2026)
 
Узбекистан намерен довести ВВП до 300 миллиардов долларов в 2030 году

Узбекистан повысил ориентир роста ВВП страны в 2030 году до 300 миллиардов долларов

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ТАШКЕНТ, 12 ноя – ПРАЙМ. Узбекистан намерен довести величину экономики страны до 300 миллиардов долларов в 2030 году, а ВВП на душу населения – повысить до 10 тысяч долларов с 4,5 тысячи, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиеева опубликован на сайте базы национального законодательства.
В январе Мирзиеев утвердил новую стратегию развития страны "Узбекистан-2030", которая предусматривала планы довести ВВП страны за четыре года до 240 миллиардов долларов со 145 миллиардов по итогам прошлого года.
"Довести ВВП до 300 миллиардов долларов в 2030 году, установив ежегодную целевую траекторию на следующее десятилетие по секторам экономики", - говорится в тексте документа, которым утверждены новые целевые показатели развития страны.
В соответствии с документом, ВВП на душу населения за этот период планируется довести до 10 тысяч долларов. По данным узбекской стороны, в настоящий момент этот показатель составляет порядка 4,5 тысяч долларов.
Президент Узбекистана также поручил правительству разработать к марту программу "Переход к новой модели экономического роста и промышленной политике", направленной на поддержание высоких темпов экономического роста и создание устойчивых рабочих мест.
В частности, программа будет направлена на ускорение структурных реформ в ключевых секторах экономики и разработку конкретных и практических мер их развития, указывается в документе.
ЦБ Узбекистана в октябре повысил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 8% с 7-7,5%, которые он прогнозировал в начале этого года. По официальным данным, в прошлом году экономика страны выросла на 7,7%.
 
Мировая экономикаУЗБЕКИСТАНШавкат Мирзиеев
 
 
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