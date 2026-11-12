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Узбекистан намерен довести ВВП до 300 миллиардов долларов в 2030 году

Узбекистан намерен довести ВВП до 300 миллиардов долларов в 2030 году - 12.11.2026, ПРАЙМ

Узбекистан намерен довести ВВП до 300 миллиардов долларов в 2030 году

Узбекистан намерен довести величину экономики страны до 300 миллиардов долларов в 2030 году, а ВВП на душу населения – повысить до 10 тысяч долларов с 4,5... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:03+0300

2026-11-12T10:03+0300

2026-11-12T10:05+0300

мировая экономика

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 12 ноя – ПРАЙМ. Узбекистан намерен довести величину экономики страны до 300 миллиардов долларов в 2030 году, а ВВП на душу населения – повысить до 10 тысяч долларов с 4,5 тысячи, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиеева опубликован на сайте базы национального законодательства. В январе Мирзиеев утвердил новую стратегию развития страны "Узбекистан-2030", которая предусматривала планы довести ВВП страны за четыре года до 240 миллиардов долларов со 145 миллиардов по итогам прошлого года. "Довести ВВП до 300 миллиардов долларов в 2030 году, установив ежегодную целевую траекторию на следующее десятилетие по секторам экономики", - говорится в тексте документа, которым утверждены новые целевые показатели развития страны. В соответствии с документом, ВВП на душу населения за этот период планируется довести до 10 тысяч долларов. По данным узбекской стороны, в настоящий момент этот показатель составляет порядка 4,5 тысяч долларов. Президент Узбекистана также поручил правительству разработать к марту программу "Переход к новой модели экономического роста и промышленной политике", направленной на поддержание высоких темпов экономического роста и создание устойчивых рабочих мест. В частности, программа будет направлена на ускорение структурных реформ в ключевых секторах экономики и разработку конкретных и практических мер их развития, указывается в документе. ЦБ Узбекистана в октябре повысил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 8% с 7-7,5%, которые он прогнозировал в начале этого года. По официальным данным, в прошлом году экономика страны выросла на 7,7%.

узбекистан

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мировая экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев