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Узбекистан намерен привлечь 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций
Узбекистан намерен привлечь 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций - 12.11.2026, ПРАЙМ
Узбекистан намерен привлечь 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций
Власти Узбекистана намерены в ближайшие десять лет привлечь в экономику 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций, соответствующий указ президента страны... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:21+0300
2026-11-12T10:21+0300
2026-11-12T10:38+0300
бизнес
мировая экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 12 ноя – ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены в ближайшие десять лет привлечь в экономику 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиеева опубликован на сайте базы национального законодательства. "Привлечение 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций в течение следующих десяти лет", - говорится в тексте документа, которым утверждены целевые показатели развития страны до 2030 года. Мирзиеев также поручил профильным ведомствам к июню разработать проект постановления президента, предусматривающий привлечение иностранных инвестиций для импорта современных высокотехнологичных товаров и реализации высокодоходных инвестиционных проектов. По данным официальной статистики, в прошлом году общий объем освоенных иностранных инвестиций в Узбекистане вырос на 24% по сравнению с годом ранее, до 43,1 миллиарда долларов. В 2017-2025 годы объем иностранных инвестиций и кредитов, привлеченных в экономику Узбекистана, составил 123,9 миллиарда долларов.
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бизнес, мировая экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев
Бизнес, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
Узбекистан намерен привлечь 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций
Узбекистан за 10 лет намерен привлечь 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций
ТАШКЕНТ, 12 ноя – ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены в ближайшие десять лет привлечь в экономику 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиеева опубликован на сайте базы национального законодательства.
"Привлечение 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций в течение следующих десяти лет", - говорится в тексте документа, которым утверждены целевые показатели развития страны до 2030 года.
Мирзиеев также поручил профильным ведомствам к июню разработать проект постановления президента, предусматривающий привлечение иностранных инвестиций для импорта современных высокотехнологичных товаров и реализации высокодоходных инвестиционных проектов.
По данным официальной статистики, в прошлом году общий объем освоенных иностранных инвестиций в Узбекистане вырос на 24% по сравнению с годом ранее, до 43,1 миллиарда долларов. В 2017-2025 годы объем иностранных инвестиций и кредитов, привлеченных в экономику Узбекистана, составил 123,9 миллиарда долларов.