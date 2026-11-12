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Узбекистан намерен привлечь 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций

Узбекистан намерен привлечь 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций - 12.11.2026, ПРАЙМ

Узбекистан намерен привлечь 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций

Власти Узбекистана намерены в ближайшие десять лет привлечь в экономику 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций, соответствующий указ президента страны... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:21+0300

2026-11-12T10:21+0300

2026-11-12T10:38+0300

бизнес

мировая экономика

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 12 ноя – ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены в ближайшие десять лет привлечь в экономику 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиеева опубликован на сайте базы национального законодательства. "Привлечение 450 миллиардов долларов иностранных инвестиций в течение следующих десяти лет", - говорится в тексте документа, которым утверждены целевые показатели развития страны до 2030 года. Мирзиеев также поручил профильным ведомствам к июню разработать проект постановления президента, предусматривающий привлечение иностранных инвестиций для импорта современных высокотехнологичных товаров и реализации высокодоходных инвестиционных проектов. По данным официальной статистики, в прошлом году общий объем освоенных иностранных инвестиций в Узбекистане вырос на 24% по сравнению с годом ранее, до 43,1 миллиарда долларов. В 2017-2025 годы объем иностранных инвестиций и кредитов, привлеченных в экономику Узбекистана, составил 123,9 миллиарда долларов.

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бизнес, мировая экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев