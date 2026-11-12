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Китайские вагоны будут в составе поезда между Пекином и Иркутском - РЖД

Китайские вагоны будут в составе поезда между Пекином и Иркутском - РЖД - 12.11.2026, ПРАЙМ

Китайские вагоны будут в составе поезда между Пекином и Иркутском - РЖД

Китайские вагоны, в том числе купе и СВ, будут в составе поезда, который начнет курсировать между Пекином и Иркутском, рассказали РИА Новости в РЖД. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:16+0300

2026-11-12T14:16+0300

2026-11-12T14:16+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Китайские вагоны, в том числе купе и СВ, будут в составе поезда, который начнет курсировать между Пекином и Иркутском, рассказали РИА Новости в РЖД. РЖД в четверг сообщили, что договорились с Китайскими железными дорогами об организации курсирования международного поезда №3/4 Пекин – Иркутск через столицу Монголии – Улан-Батор. В первый рейс из столицы Китайской народной республики он отправится 25 ноября текущего года, а из Иркутска – 28 ноября. "В составе поезда пассажирские вагоны китайского производства: купейные, СВ, вагон-ресторан, вагоны-электростанции", - сообщили в РЖД. Поезд №3/4 будет ходить раз в неделю: отправляться из Пекина по средам в 7.27 по местному времени, делать остановку в Улан-Баторе по четвергам в 14.35 и прибывать в Иркутск по пятницам в 14.55. Из Иркутска состав будет уходить по субботам в 6.58 по местному времени, делать остановку в Улан-Баторе по воскресеньям в 6.38 и прибывать в Пекин по понедельникам в 14.35. В пути он также сделает остановки для посадки и высадки пассажиров на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка. В 2025 году железные дороги Китая, рассказывали РИА Новости в российской компании, проводили опытную поездку поезда по маршруту Пекин - Улан-Батор - Москва и обратно. В составе было 12 обновленных пассажирских вагонов китайского производства.

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бизнес, россия, пекин, иркутск, монголия, ржд