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ВЭБ: Для нового цикла инвестиций ключевая ставка должна снизиться до 10–12% - 12.11.2026, ПРАЙМ
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ВЭБ: Для нового цикла инвестиций ключевая ставка должна снизиться до 10–12%
ВЭБ: Для нового цикла инвестиций ключевая ставка должна снизиться до 10–12% - 12.11.2026, ПРАЙМ
ВЭБ: Для нового цикла инвестиций ключевая ставка должна снизиться до 10–12%
Для нового цикла инвестиций ключевая ставка Банка России должна снизиться до 10–12%, считает главный экономист ВЭБ.РФ, руководитель Центра макроэкономических... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T15:47+0300
2026-11-12T15:47+0300
финансы
банки
банк россии
вэб
сбербанк
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Для нового цикла инвестиций ключевая ставка Банка России должна снизиться до 10–12%, считает главный экономист ВЭБ.РФ, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков. "Для возвращения бизнеса к устойчивому инвестиционному росту ключевая ставка должна снизиться минимум до 10–12%", - сказал он, выступая во время дискуссии Клуба молодых экономистов, приуроченного к Дню экономики, в Городских лабораториях ВЭБа. Базовый сценарий предполагает, что ключевая ставка останется двузначной на протяжении всего следующего года, чему соответствуют и последние сигналы регулятора. Тем не менее Исаков выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе экономика неизбежно перейдет к низким темпам инфляции и более доступной стоимости капитала. "Все страны, которые пытались снизить инфляцию, достигли этой цели, и для нас это тоже неизбежно. Мы долго идем к этой цели, но мы туда придем. Уверен, что инфляция будет низкой, ставки будут низкими", - заключил Исаков. Банк России по итогам заседания совета директоров в октябре сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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финансы, банки, банк россии, вэб, сбербанк
Финансы, Банки, Банк России, ВЭБ, Сбербанк
15:47 12.11.2026
 
ВЭБ: Для нового цикла инвестиций ключевая ставка должна снизиться до 10–12%

Исаков: для нового цикла инвестиций ключевая ставка ЦБ должна снизиться до 10–12%

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Для нового цикла инвестиций ключевая ставка Банка России должна снизиться до 10–12%, считает главный экономист ВЭБ.РФ, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.
"Для возвращения бизнеса к устойчивому инвестиционному росту ключевая ставка должна снизиться минимум до 10–12%", - сказал он, выступая во время дискуссии Клуба молодых экономистов, приуроченного к Дню экономики, в Городских лабораториях ВЭБа.
Базовый сценарий предполагает, что ключевая ставка останется двузначной на протяжении всего следующего года, чему соответствуют и последние сигналы регулятора. Тем не менее Исаков выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе экономика неизбежно перейдет к низким темпам инфляции и более доступной стоимости капитала.
"Все страны, которые пытались снизить инфляцию, достигли этой цели, и для нас это тоже неизбежно. Мы долго идем к этой цели, но мы туда придем. Уверен, что инфляция будет низкой, ставки будут низкими", - заключил Исаков.
Банк России по итогам заседания совета директоров в октябре сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
 
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