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В ВЭБ.РФ рассказали о новых возможностях для российских предпринимателей
В ВЭБ.РФ рассказали о новых возможностях для российских предпринимателей - 12.11.2026, ПРАЙМ
В ВЭБ.РФ рассказали о новых возможностях для российских предпринимателей
У российских предпринимателей появились новые возможности для роста, а цифровые платформы помогают им выходить на зарубежные рынки, считает главный стратег... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T15:47+0300
2026-11-12T15:47+0300
2026-11-12T15:47+0300
технологии
россия
якутия
узбекистан
вэб
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. У российских предпринимателей появились новые возможности для роста, а цифровые платформы помогают им выходить на зарубежные рынки, считает главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич.
"У российских предпринимателей появились новые возможности для роста, а цифровые платформы помогают им выходить на зарубежные рынки", - сказал он, выступая во время дискуссии Клуба молодых экономистов, приуроченного к Дню экономики, в Городских лабораториях ВЭБа.
"Свои бренды стали расти в пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в одежде. Я это вижу по статистике. И я очень люблю кейсы, когда ты еще сегодня производишь что-то в Якутии, а завтра уже продаешь на рынке Узбекистана благодаря цифровым платформам", - добавил Хомич.
Сами цифровые платформы, по его словам, заинтересованы в росте предпринимателей, которые с ними работают. "Поэтому важно не перерегулировать ни бизнес, ни платформы, а давать им пространство для развития", - заключил он.
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Технологии, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, УЗБЕКИСТАН, ВЭБ
В ВЭБ.РФ рассказали о новых возможностях для российских предпринимателей
Хомич: у российских предпринимателей появились новые возможности для роста
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. У российских предпринимателей появились новые возможности для роста, а цифровые платформы помогают им выходить на зарубежные рынки, считает главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич.
"У российских предпринимателей появились новые возможности для роста, а цифровые платформы помогают им выходить на зарубежные рынки", - сказал он, выступая во время дискуссии Клуба молодых экономистов, приуроченного к Дню экономики, в Городских лабораториях ВЭБа.
"Свои бренды стали расти в пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в одежде. Я это вижу по статистике. И я очень люблю кейсы, когда ты еще сегодня производишь что-то в Якутии, а завтра уже продаешь на рынке Узбекистана благодаря цифровым платформам", - добавил Хомич.
Сами цифровые платформы, по его словам, заинтересованы в росте предпринимателей, которые с ними работают. "Поэтому важно не перерегулировать ни бизнес, ни платформы, а давать им пространство для развития", - заключил он.