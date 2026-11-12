https://1prime.ru/20261112/veb-875166435.html

В ВЭБ.РФ рассказали о новых возможностях для российских предпринимателей

В ВЭБ.РФ рассказали о новых возможностях для российских предпринимателей - 12.11.2026, ПРАЙМ

В ВЭБ.РФ рассказали о новых возможностях для российских предпринимателей

У российских предпринимателей появились новые возможности для роста, а цифровые платформы помогают им выходить на зарубежные рынки, считает главный стратег... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T15:47+0300

2026-11-12T15:47+0300

2026-11-12T15:47+0300

технологии

россия

якутия

узбекистан

вэб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875166435.jpg?1794487649

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. У российских предпринимателей появились новые возможности для роста, а цифровые платформы помогают им выходить на зарубежные рынки, считает главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич. "У российских предпринимателей появились новые возможности для роста, а цифровые платформы помогают им выходить на зарубежные рынки", - сказал он, выступая во время дискуссии Клуба молодых экономистов, приуроченного к Дню экономики, в Городских лабораториях ВЭБа. "Свои бренды стали расти в пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в одежде. Я это вижу по статистике. И я очень люблю кейсы, когда ты еще сегодня производишь что-то в Якутии, а завтра уже продаешь на рынке Узбекистана благодаря цифровым платформам", - добавил Хомич. Сами цифровые платформы, по его словам, заинтересованы в росте предпринимателей, которые с ними работают. "Поэтому важно не перерегулировать ни бизнес, ни платформы, а давать им пространство для развития", - заключил он.

якутия

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, якутия, узбекистан, вэб