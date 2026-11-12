Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВЭБ.РФ рассказали о новых возможностях для российских предпринимателей - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/veb-875166435.html
В ВЭБ.РФ рассказали о новых возможностях для российских предпринимателей
В ВЭБ.РФ рассказали о новых возможностях для российских предпринимателей - 12.11.2026, ПРАЙМ
В ВЭБ.РФ рассказали о новых возможностях для российских предпринимателей
У российских предпринимателей появились новые возможности для роста, а цифровые платформы помогают им выходить на зарубежные рынки, считает главный стратег... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T15:47+0300
2026-11-12T15:47+0300
технологии
россия
якутия
узбекистан
вэб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875166435.jpg?1794487649
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. У российских предпринимателей появились новые возможности для роста, а цифровые платформы помогают им выходить на зарубежные рынки, считает главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич. "У российских предпринимателей появились новые возможности для роста, а цифровые платформы помогают им выходить на зарубежные рынки", - сказал он, выступая во время дискуссии Клуба молодых экономистов, приуроченного к Дню экономики, в Городских лабораториях ВЭБа. "Свои бренды стали расти в пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в одежде. Я это вижу по статистике. И я очень люблю кейсы, когда ты еще сегодня производишь что-то в Якутии, а завтра уже продаешь на рынке Узбекистана благодаря цифровым платформам", - добавил Хомич. Сами цифровые платформы, по его словам, заинтересованы в росте предпринимателей, которые с ними работают. "Поэтому важно не перерегулировать ни бизнес, ни платформы, а давать им пространство для развития", - заключил он.
якутия
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, якутия, узбекистан, вэб
Технологии, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, УЗБЕКИСТАН, ВЭБ
15:47 12.11.2026
 
В ВЭБ.РФ рассказали о новых возможностях для российских предпринимателей

Хомич: у российских предпринимателей появились новые возможности для роста

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. У российских предпринимателей появились новые возможности для роста, а цифровые платформы помогают им выходить на зарубежные рынки, считает главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич.
"У российских предпринимателей появились новые возможности для роста, а цифровые платформы помогают им выходить на зарубежные рынки", - сказал он, выступая во время дискуссии Клуба молодых экономистов, приуроченного к Дню экономики, в Городских лабораториях ВЭБа.
"Свои бренды стали расти в пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в одежде. Я это вижу по статистике. И я очень люблю кейсы, когда ты еще сегодня производишь что-то в Якутии, а завтра уже продаешь на рынке Узбекистана благодаря цифровым платформам", - добавил Хомич.
Сами цифровые платформы, по его словам, заинтересованы в росте предпринимателей, которые с ними работают. "Поэтому важно не перерегулировать ни бизнес, ни платформы, а давать им пространство для развития", - заключил он.
 
ТехнологииРОССИЯЯКУТИЯУЗБЕКИСТАНВЭБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала