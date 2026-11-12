https://1prime.ru/20261112/velikobritanija-875144072.html
Промышленное производство в Британии в сентябре выросло на 0,3%
Промышленное производство в Британии в сентябре выросло на 0,3% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Промышленное производство в Британии в сентябре выросло на 0,3%
Промышленное производство в Великобритании в сентябре выросло на 0,3% по отношению к августу, следует из сообщения национального статистического бюро страны. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:21+0300
2026-11-12T10:21+0300
2026-11-12T10:39+0300
промышленность
мировая экономика
великобритания
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Промышленное производство в Великобритании в сентябре выросло на 0,3% по отношению к августу, следует из сообщения национального статистического бюро страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали, что показатель снизится на 0,3%.
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промышленность, мировая экономика, великобритания
Промышленность, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Промышленное производство в Британии в сентябре выросло на 0,3%
Промышленное производство в Британии в сентябре выросло на 0,3% по отношению к августу