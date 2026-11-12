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Ветераны СВО могут воспользоваться налоговыми льготами за 2022 год
Ветераны СВО могут воспользоваться налоговыми льготами за 2022 год - 12.11.2026, ПРАЙМ
Ветераны СВО могут воспользоваться налоговыми льготами за 2022 год
Ветераны специальной военной операции могут воспользоваться налоговыми льготами за период с 2022 года, указал Верховный суд в тематическом обзоре, с которым... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T02:19+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Ветераны специальной военной операции могут воспользоваться налоговыми льготами за период с 2022 года, указал Верховный суд в тематическом обзоре, с которым ознакомилось РИА Новости.
Президиум Верховного суда РФ под руководством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по административным делам, связанных с участием граждан в специальной военной операции. Одно из дел касается иска к ветерану СВО, которому налоговая служба начислила транспортный налог и пени за 2022 год.
Суды трех инстанций иск удовлетворили, поскольку в 2022 году ответчик не оплатил транспортный налог за свой автомобиль, и в его регионе не установили льготы по этому налогу для ветеранов боевых действий. Но судебная коллегия по административным делам Верховного суда отменила эти решения нижестоящих инстанций и встала на сторону участника СВО.
ВС РФ отметил, что в конце 2025 года в Налоговый кодекс РФ внесли изменения, которые освобождают ветеранов боевых действий от транспортного налога и еще вводят для них льготы по земельному налогу и налогу на имуществу физических лиц. Это касается не только новых начислений, но и периодов 2022-2025 годов. Суд подчеркнул, что ветераны СВО не лишаются льготы, даже если ее нет в региональном законодательстве, которое дополняет федеральные льготы, а не отменяет их.
"Установленные в 2025 году налоговые льготы для ветеранов боевых действий распространяются на правоотношения, связанные с исчислением транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц за налоговые периоды, начиная с 2022 года", - указал Верховный суд.
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бизнес, общество , игорь краснов, верховный суд, вс рф
Бизнес, Общество , Игорь Краснов, Верховный суд, ВС РФ
Ветераны СВО могут воспользоваться налоговыми льготами за 2022 год
ВС: ветераны СВО могут воспользоваться налоговыми льготами за период с 2022 года
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Ветераны специальной военной операции могут воспользоваться налоговыми льготами за период с 2022 года, указал Верховный суд в тематическом обзоре, с которым ознакомилось РИА Новости.
Президиум Верховного суда РФ под руководством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по административным делам, связанных с участием граждан в специальной военной операции. Одно из дел касается иска к ветерану СВО, которому налоговая служба начислила транспортный налог и пени за 2022 год.
Суды трех инстанций иск удовлетворили, поскольку в 2022 году ответчик не оплатил транспортный налог за свой автомобиль, и в его регионе не установили льготы по этому налогу для ветеранов боевых действий. Но судебная коллегия по административным делам Верховного суда отменила эти решения нижестоящих инстанций и встала на сторону участника СВО.
ВС РФ отметил, что в конце 2025 года в Налоговый кодекс РФ внесли изменения, которые освобождают ветеранов боевых действий от транспортного налога и еще вводят для них льготы по земельному налогу и налогу на имуществу физических лиц. Это касается не только новых начислений, но и периодов 2022-2025 годов. Суд подчеркнул, что ветераны СВО не лишаются льготы, даже если ее нет в региональном законодательстве, которое дополняет федеральные льготы, а не отменяет их.
"Установленные в 2025 году налоговые льготы для ветеранов боевых действий распространяются на правоотношения, связанные с исчислением транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц за налоговые периоды, начиная с 2022 года", - указал Верховный суд.