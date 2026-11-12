Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ветераны СВО могут воспользоваться налоговыми льготами за 2022 год - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/veterany-875137860.html
Ветераны СВО могут воспользоваться налоговыми льготами за 2022 год
Ветераны СВО могут воспользоваться налоговыми льготами за 2022 год - 12.11.2026, ПРАЙМ
Ветераны СВО могут воспользоваться налоговыми льготами за 2022 год
Ветераны специальной военной операции могут воспользоваться налоговыми льготами за период с 2022 года, указал Верховный суд в тематическом обзоре, с которым... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T02:19+0300
2026-11-12T02:19+0300
бизнес
общество
игорь краснов
верховный суд
вс рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875137860.jpg?1794439167
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Ветераны специальной военной операции могут воспользоваться налоговыми льготами за период с 2022 года, указал Верховный суд в тематическом обзоре, с которым ознакомилось РИА Новости. Президиум Верховного суда РФ под руководством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по административным делам, связанных с участием граждан в специальной военной операции. Одно из дел касается иска к ветерану СВО, которому налоговая служба начислила транспортный налог и пени за 2022 год. Суды трех инстанций иск удовлетворили, поскольку в 2022 году ответчик не оплатил транспортный налог за свой автомобиль, и в его регионе не установили льготы по этому налогу для ветеранов боевых действий. Но судебная коллегия по административным делам Верховного суда отменила эти решения нижестоящих инстанций и встала на сторону участника СВО. ВС РФ отметил, что в конце 2025 года в Налоговый кодекс РФ внесли изменения, которые освобождают ветеранов боевых действий от транспортного налога и еще вводят для них льготы по земельному налогу и налогу на имуществу физических лиц. Это касается не только новых начислений, но и периодов 2022-2025 годов. Суд подчеркнул, что ветераны СВО не лишаются льготы, даже если ее нет в региональном законодательстве, которое дополняет федеральные льготы, а не отменяет их. "Установленные в 2025 году налоговые льготы для ветеранов боевых действий распространяются на правоотношения, связанные с исчислением транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц за налоговые периоды, начиная с 2022 года", - указал Верховный суд.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , игорь краснов, верховный суд, вс рф
Бизнес, Общество , Игорь Краснов, Верховный суд, ВС РФ
02:19 12.11.2026
 
Ветераны СВО могут воспользоваться налоговыми льготами за 2022 год

ВС: ветераны СВО могут воспользоваться налоговыми льготами за период с 2022 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Ветераны специальной военной операции могут воспользоваться налоговыми льготами за период с 2022 года, указал Верховный суд в тематическом обзоре, с которым ознакомилось РИА Новости.
Президиум Верховного суда РФ под руководством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по административным делам, связанных с участием граждан в специальной военной операции. Одно из дел касается иска к ветерану СВО, которому налоговая служба начислила транспортный налог и пени за 2022 год.
Суды трех инстанций иск удовлетворили, поскольку в 2022 году ответчик не оплатил транспортный налог за свой автомобиль, и в его регионе не установили льготы по этому налогу для ветеранов боевых действий. Но судебная коллегия по административным делам Верховного суда отменила эти решения нижестоящих инстанций и встала на сторону участника СВО.
ВС РФ отметил, что в конце 2025 года в Налоговый кодекс РФ внесли изменения, которые освобождают ветеранов боевых действий от транспортного налога и еще вводят для них льготы по земельному налогу и налогу на имуществу физических лиц. Это касается не только новых начислений, но и периодов 2022-2025 годов. Суд подчеркнул, что ветераны СВО не лишаются льготы, даже если ее нет в региональном законодательстве, которое дополняет федеральные льготы, а не отменяет их.
"Установленные в 2025 году налоговые льготы для ветеранов боевых действий распространяются на правоотношения, связанные с исчислением транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц за налоговые периоды, начиная с 2022 года", - указал Верховный суд.
 
БизнесОбществоИгорь КрасновВерховный судВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала