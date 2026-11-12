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В Карелии запретят продажу вейпов

В Карелии запретят продажу вейпов - 12.11.2026, ПРАЙМ

В Карелии запретят продажу вейпов

Депутаты законодательного собрания Карелии приняли закон о запрете продажи вейпов и жидкостей для них c 1 марта 2027 года, сообщил республиканский парламент. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:35+0300

2026-11-12T13:35+0300

2026-11-12T13:35+0300

общество

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вейпы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – ПРАЙМ. Депутаты законодательного собрания Карелии приняли закон о запрете продажи вейпов и жидкостей для них c 1 марта 2027 года, сообщил республиканский парламент. В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Как сообщал 7 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин, ограничения ввели уже 17 российских регионов. "На заседании законодательного собрания Карелии 12 ноября депутаты поддержали инициативу главы республики Артура Парфенчикова о запрете розничной продажи вейпов. Проект закона принят в первом и втором окончательном чтении", - говорится в сообщении. В соответствии с принятым законом, с 1 марта 2027 года на территории региона будет полностью запрещена продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Запрет продажи вейпов и жидкостей для них установлен в Карелии до 1 марта 2032 года. "Федеральный закон дал регионам право на такой шаг. Мы им воспользовались. И сделали это не против бизнеса, а ради здоровья — прежде всего наших детей. Сладкий пар — не безобидная забава, а никотин и химия, которые формируют зависимость незаметно. Благодарю депутатов, поддержавших инициативу", - написал Парфенчиков в своем канале на платформе "Макс". Он отметил, что документ прошел все необходимые согласования, оценку регулирующего воздействия, публичные консультации и экспертный совет.

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общество , карелия, госдума, россия, вейпы