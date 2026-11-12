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В VK рассказали, как выйти на международные рынки цифровых платформ - 12.11.2026, ПРАЙМ
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В VK рассказали, как выйти на международные рынки цифровых платформ
В VK рассказали, как выйти на международные рынки цифровых платформ - 12.11.2026, ПРАЙМ
В VK рассказали, как выйти на международные рынки цифровых платформ
Для успешного выхода российских цифровых платформ на международные рынки необходимо адаптировать продукты под культурные особенности стран, развивать местный... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:17+0300
2026-11-12T17:17+0300
технологии
россия
узбекистан
казахстан
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Для успешного выхода российских цифровых платформ на международные рынки необходимо адаптировать продукты под культурные особенности стран, развивать местный контент и интегрироваться с локальными сервисами, рассказал РИА Новости вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов. "Для успешного выхода российских цифровых платформ на международные рынки недостаточно экспортировать готовые технологии - необходимо адаптировать продукты под культурные особенности стран, развивать местный контент и интегрироваться с локальными сервисами", - рассказал он. По словам Хайбуллова, российские компании накопили значительный опыт в развитии социальных сетей, мессенджеров, видеосервисов и других цифровых продуктов, работающих с большими массивами данных. Однако наличие конкурентоспособной технологии само по себе не гарантирует востребованности продукта за рубежом. Кроме того, в отличие от образовательных решений, развитие которых во многом определяется устройством национальных систем образования, успех медиакоммуникационных платформ зависит от привычек и интересов местной аудитории, поэтому выход на зарубежные рынки требует адаптации интерфейсов, контента и пользовательских сценариев под особенности каждой страны. В качестве примера международного присутствия российских платформ представитель VK привел социальную сеть "Одноклассники", доступную на 16 языках и востребованную у зарубежной аудитории. Еще одним направлением международного развития компании стала платформа "Макс". Хайбуллов напомнил, что зарубежное присутствие мессенджера начало расширяться в ноябре прошлого года, первоначально за счет стран СНГ. Сейчас регистрация доступна пользователям из 40 государств, а число иностранных пользователей, согласно озвученной на сессии оценке, превышает 11 миллионов человек. Среди крупнейших зарубежных аудиторий мессенджера - Узбекистан и Казахстан. Хайбуллов подчеркнул, что развитие российских медиаплатформ на международном рынке создает возможности не только для привлечения иностранной аудитории, но и для выхода зарубежных компаний к российским потребителям.
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технологии, россия, узбекистан, казахстан, снг
Технологии, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, СНГ
17:17 12.11.2026
 
В VK рассказали, как выйти на международные рынки цифровых платформ

VK: для выхода на международные рынки нужно адаптировать продукты под культуру стран

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Для успешного выхода российских цифровых платформ на международные рынки необходимо адаптировать продукты под культурные особенности стран, развивать местный контент и интегрироваться с локальными сервисами, рассказал РИА Новости вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.
"Для успешного выхода российских цифровых платформ на международные рынки недостаточно экспортировать готовые технологии - необходимо адаптировать продукты под культурные особенности стран, развивать местный контент и интегрироваться с локальными сервисами", - рассказал он.
По словам Хайбуллова, российские компании накопили значительный опыт в развитии социальных сетей, мессенджеров, видеосервисов и других цифровых продуктов, работающих с большими массивами данных. Однако наличие конкурентоспособной технологии само по себе не гарантирует востребованности продукта за рубежом.
Кроме того, в отличие от образовательных решений, развитие которых во многом определяется устройством национальных систем образования, успех медиакоммуникационных платформ зависит от привычек и интересов местной аудитории, поэтому выход на зарубежные рынки требует адаптации интерфейсов, контента и пользовательских сценариев под особенности каждой страны.
В качестве примера международного присутствия российских платформ представитель VK привел социальную сеть "Одноклассники", доступную на 16 языках и востребованную у зарубежной аудитории.
Еще одним направлением международного развития компании стала платформа "Макс". Хайбуллов напомнил, что зарубежное присутствие мессенджера начало расширяться в ноябре прошлого года, первоначально за счет стран СНГ. Сейчас регистрация доступна пользователям из 40 государств, а число иностранных пользователей, согласно озвученной на сессии оценке, превышает 11 миллионов человек. Среди крупнейших зарубежных аудиторий мессенджера - Узбекистан и Казахстан.
Хайбуллов подчеркнул, что развитие российских медиаплатформ на международном рынке создает возможности не только для привлечения иностранной аудитории, но и для выхода зарубежных компаний к российским потребителям.
 
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