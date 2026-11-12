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Власти Чили отменят предстоящее повышение цен на автомобильное топливо - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Власти Чили отменят предстоящее повышение цен на автомобильное топливо
Власти Чили отменят предстоящее повышение цен на автомобильное топливо - 12.11.2026, ПРАЙМ
Власти Чили отменят предстоящее повышение цен на автомобильное топливо
Правительство Чили отменит предстоящее повышение цен на автомобильное топливо и намерено заморозить их рост до первых чисел февраля, сообщил министр внутренних... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T06:49+0300
2026-11-12T06:49+0300
мировая экономика
чили
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МЕХИКО, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство Чили отменит предстоящее повышение цен на автомобильное топливо и намерено заморозить их рост до первых чисел февраля, сообщил министр внутренних дел и руководитель секретариата правительства Чили Клаудио Альварадо. "Повышение цен на топливо на 42 песо за литр дизельного топлива и на 39 песо за литр бензина, которое должно произойти завтра, будет отменено ... Вторая хорошая новость для всех чилийцев - правительство приняло решение заморозить повышение цен на топливо до первых чисел февраля следующего года", - заявил министр в видеообращении, представляя меры властей на фоне ситуации с ценами на топливо. Для реализации этих мер правительство внесет в парламент законопроект, предусматривающий восстановление действия государственного механизма стабилизации цен на топливо MEPCO, который смягчает влияние колебаний мировых цен на внутренний рынок. Снижение цен в случае одобрения инициативы должно вступить в силу на следующей неделе. Кроме того, власти Чили намерены устранить негативное влияние специального налога на перевозчиков. Ситуация в Чили обострилась на фоне продолжительного роста цен на топливо: предстоящее повышение станет шестым подряд с конца июля, а совокупный рост составит 222,1 и 443,3 песо для бензина и дизеля за литр соответственно ($0,23 и $0,45). Недовольство подорожанием привело к забастовкам и блокированию дорог грузоперевозчиками, которые также требуют урегулировать тарифы на перевозки и усилить защиту небольших транспортных компаний.
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мировая экономика, чили
Мировая экономика, ЧИЛИ
06:49 12.11.2026
 
Власти Чили отменят предстоящее повышение цен на автомобильное топливо

Правительство Чили отменит предстоящее повышение цен на автомобильное топливо

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МЕХИКО, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство Чили отменит предстоящее повышение цен на автомобильное топливо и намерено заморозить их рост до первых чисел февраля, сообщил министр внутренних дел и руководитель секретариата правительства Чили Клаудио Альварадо.
"Повышение цен на топливо на 42 песо за литр дизельного топлива и на 39 песо за литр бензина, которое должно произойти завтра, будет отменено ... Вторая хорошая новость для всех чилийцев - правительство приняло решение заморозить повышение цен на топливо до первых чисел февраля следующего года", - заявил министр в видеообращении, представляя меры властей на фоне ситуации с ценами на топливо.
Для реализации этих мер правительство внесет в парламент законопроект, предусматривающий восстановление действия государственного механизма стабилизации цен на топливо MEPCO, который смягчает влияние колебаний мировых цен на внутренний рынок. Снижение цен в случае одобрения инициативы должно вступить в силу на следующей неделе.
Кроме того, власти Чили намерены устранить негативное влияние специального налога на перевозчиков.
Ситуация в Чили обострилась на фоне продолжительного роста цен на топливо: предстоящее повышение станет шестым подряд с конца июля, а совокупный рост составит 222,1 и 443,3 песо для бензина и дизеля за литр соответственно ($0,23 и $0,45). Недовольство подорожанием привело к забастовкам и блокированию дорог грузоперевозчиками, которые также требуют урегулировать тарифы на перевозки и усилить защиту небольших транспортных компаний.
 
Мировая экономикаЧИЛИ
 
 
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