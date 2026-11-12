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Володин назвал условие снижения ключевой ставки в России
Володин назвал условие снижения ключевой ставки в России - 12.11.2026, ПРАЙМ
Володин назвал условие снижения ключевой ставки в России
Снижения ключевой ставки в России можно добиться совместной работой властей - не только Банка России, но и правительства, заявил председатель Госдумы Вячеслав... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:16+0300
2026-11-12T14:16+0300
2026-11-12T14:16+0300
финансы
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банки
вячеслав володин
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
центральные банки
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Снижения ключевой ставки в России можно добиться совместной работой властей - не только Банка России, но и правительства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Для тех, кто говорит, что учетная ставка у нас высокая, ее надо снижать. Надо снижать. Но этого можно добиться совместной работой и Центрального Банка и правительства", - сказал Володин в ходе заседания.
Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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финансы, россия, банки, вячеслав володин, эльвира набиуллина, банк россии, госдума, центральные банки
Финансы, РОССИЯ, Банки, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума, центральные банки
Володин назвал условие снижения ключевой ставки в России
Володин: снижения ключевой ставки можно добиться совместной работой ЦБ и правительства
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Снижения ключевой ставки в России можно добиться совместной работой властей - не только Банка России, но и правительства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Для тех, кто говорит, что учетная ставка у нас высокая, ее надо снижать. Надо снижать. Но этого можно добиться совместной работой и Центрального Банка и правительства", - сказал Володин в ходе заседания.
Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.