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Володин назвал условие снижения ключевой ставки в России

Володин назвал условие снижения ключевой ставки в России - 12.11.2026, ПРАЙМ

Володин назвал условие снижения ключевой ставки в России

Снижения ключевой ставки в России можно добиться совместной работой властей - не только Банка России, но и правительства, заявил председатель Госдумы Вячеслав... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:16+0300

2026-11-12T14:16+0300

2026-11-12T14:16+0300

финансы

россия

банки

вячеслав володин

эльвира набиуллина

банк россии

госдума

центральные банки

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Снижения ключевой ставки в России можно добиться совместной работой властей - не только Банка России, но и правительства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в четверг рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Для тех, кто говорит, что учетная ставка у нас высокая, ее надо снижать. Надо снижать. Но этого можно добиться совместной работой и Центрального Банка и правительства", - сказал Володин в ходе заседания. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

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