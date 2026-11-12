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Володин заявил о необходимости повысить эффективность бюджетного рубля - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Володин заявил о необходимости повысить эффективность бюджетного рубля
Володин заявил о необходимости повысить эффективность бюджетного рубля - 12.11.2026, ПРАЙМ
Володин заявил о необходимости повысить эффективность бюджетного рубля
Повышать эффективность бюджетного рубля необходимо, поскольку это связано с учетом ставки рефинансирования, развитием экономики и самыми важными для человека... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:54+0300
2026-11-12T14:54+0300
финансы
вячеслав володин
эльвира набиуллина
госдума
центральные банки
счетная палата
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Повышать эффективность бюджетного рубля необходимо, поскольку это связано с учетом ставки рефинансирования, развитием экономики и самыми важными для человека вопросами, в том числе жильем, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в четверг рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представляет председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. "Наша задача - повысить эффективность бюджетного рубля. Вот этот разговор, он имеет отношение и к учетной ставке, к ставке рефинансирования. Этот разговор имеет отношение и к развитию нашей экономики, и самое главное - к человеку, потому что у нас многие вопросы завязаны именно на жилье. Завязаны на тарифы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он обратил внимание, что квадратных метров в стране становится больше, но жилье из-за цены от этого не становится ближе людям. "У нас будет в ближайшее время правительственный час. Насколько знаю, министр принимает участие в нем. Ну, начните готовиться к этому, потому что этот разговор будет ключевой. Не аплодисменты, а надо объяснить, почему стоит жилье так дорого, и почему рост такой в регионах разный. В одних +54%, а в других -5%. Задумайтесь об этом. Это, в общем-то, тема уже, наверное, даже не разговора, а реакции контрольно-надзорных органов. Прокуратуры, Счетной палаты", - добавил председатель Госдумы.
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финансы, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума, центральные банки, счетная палата
Финансы, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума, центральные банки, Счетная палата
14:54 12.11.2026
 
Володин заявил о необходимости повысить эффективность бюджетного рубля

Володин: повышать эффективность бюджетного рубля необходимо для развития экономики и жилья

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Повышать эффективность бюджетного рубля необходимо, поскольку это связано с учетом ставки рефинансирования, развитием экономики и самыми важными для человека вопросами, в том числе жильем, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представляет председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
"Наша задача - повысить эффективность бюджетного рубля. Вот этот разговор, он имеет отношение и к учетной ставке, к ставке рефинансирования. Этот разговор имеет отношение и к развитию нашей экономики, и самое главное - к человеку, потому что у нас многие вопросы завязаны именно на жилье. Завязаны на тарифы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он обратил внимание, что квадратных метров в стране становится больше, но жилье из-за цены от этого не становится ближе людям.
"У нас будет в ближайшее время правительственный час. Насколько знаю, министр принимает участие в нем. Ну, начните готовиться к этому, потому что этот разговор будет ключевой. Не аплодисменты, а надо объяснить, почему стоит жилье так дорого, и почему рост такой в регионах разный. В одних +54%, а в других -5%. Задумайтесь об этом. Это, в общем-то, тема уже, наверное, даже не разговора, а реакции контрольно-надзорных органов. Прокуратуры, Счетной палаты", - добавил председатель Госдумы.
 
ФинансыВячеслав ВолодинЭльвира НабиуллинаГосдумацентральные банкиСчетная палата
 
 
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