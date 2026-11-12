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Володин назвал Сбербанк самым большим банком, где люди хранят деньги

Володин назвал Сбербанк самым большим банком, где люди хранят деньги - 12.11.2026, ПРАЙМ

Володин назвал Сбербанк самым большим банком, где люди хранят деньги

Сбербанк является самым большим, народным банком, где люди хранят денежные средства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T15:08+0300

2026-11-12T15:08+0300

2026-11-12T15:08+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк является самым большим, народным банком, где люди хранят денежные средства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в четверг рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Когда мы говорим о Сберегательном банке, это самый большой банк, народный банк, где люди хранят денежные средства", - сказал Володин в ходе заседания. Он отметил, что 185 лет назад в России были учреждены сберегательные кассы, а сегодня Сбербанк празднует этот юбилей. Сбербанк – крупнейший банк в России, один из ведущих международных финансовых институтов. В день своего 185-летия банк представил новую трехлетнюю стратегию. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что человекоцентричность будет во главе угла в новой стратегии банка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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