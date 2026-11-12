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Володин назвал Сбербанк самым большим банком, где люди хранят деньги
Володин назвал Сбербанк самым большим банком, где люди хранят деньги - 12.11.2026, ПРАЙМ
Володин назвал Сбербанк самым большим банком, где люди хранят деньги
Сбербанк является самым большим, народным банком, где люди хранят денежные средства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T15:08+0300
2026-11-12T15:08+0300
2026-11-12T15:08+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк является самым большим, народным банком, где люди хранят денежные средства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Когда мы говорим о Сберегательном банке, это самый большой банк, народный банк, где люди хранят денежные средства", - сказал Володин в ходе заседания.
Он отметил, что 185 лет назад в России были учреждены сберегательные кассы, а сегодня Сбербанк празднует этот юбилей.
Сбербанк – крупнейший банк в России, один из ведущих международных финансовых институтов. В день своего 185-летия банк представил новую трехлетнюю стратегию. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что человекоцентричность будет во главе угла в новой стратегии банка.
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банки, финансы, вячеслав володин, эльвира набиуллина, герман греф, сбербанк, госдума, банк россии
Банки, Финансы, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Сбербанк, Госдума, Банк России
Володин назвал Сбербанк самым большим банком, где люди хранят деньги
Володин назвал Сбербанк самым большим, народным банком, где люди хранят деньги
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк является самым большим, народным банком, где люди хранят денежные средства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Когда мы говорим о Сберегательном банке, это самый большой банк, народный банк, где люди хранят денежные средства", - сказал Володин в ходе заседания.
Он отметил, что 185 лет назад в России были учреждены сберегательные кассы, а сегодня Сбербанк празднует этот юбилей.
Сбербанк – крупнейший банк в России, один из ведущих международных финансовых институтов. В день своего 185-летия банк представил новую трехлетнюю стратегию. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что человекоцентричность будет во главе угла в новой стратегии банка.