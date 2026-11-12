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Стоимость квадратного метра жилья не может меняться от года к году на 50%

Стоимость квадратного метра жилья не может меняться от года к году на 50% - 12.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость квадратного метра жилья не может меняться от года к году на 50%

Стоимость квадратного метра жилья не может меняться от года к году на 50%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T15:24+0300

2026-11-12T15:24+0300

2026-11-12T15:24+0300

недвижимость

вячеслав володин

эльвира набиуллина

госдума

центральные банки

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость квадратного метра жилья не может меняться от года к году на 50%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в четверг рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представляет председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. "Уважаемые коллеги из Минстроя, президент поставил перед нами задачу, чтобы и тарифы были обоснованными, и стоимость квадратного метра жилья была обоснованной. Поэтому приходите и обосновывайте эти цифры, которые вы утверждаете. Они не могут меняться от года в год на 50%. Ну просто не могут, коллеги. Мы что, это не понимаем?" - сказал Володин в ходе пленарного заседания. По его словам, такие изменения возможны, только если на 50% выросла зарплата у тех, кто работает на стройке, а также выросли цены на пиломатериалы, металл, землю и другие составляющие. "А вы сейчас берете, раздуваете стоимость квадратного метра, а дальше люди вынуждены будут платить ипотеку, исходя из этого, в большем объеме. Ну и, конечно, все программы социальные, государственные в части предоставления жилья, они "ополовинятся", - добавил председатель Госдумы.

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недвижимость, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума, центральные банки