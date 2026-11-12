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ВТБ проведет сбор заявок на сделку по приобретению 5% в "WB Банке"

ВТБ проведет сбор заявок на сделку по приобретению 5% в "WB Банке" - 12.11.2026, ПРАЙМ

ВТБ проведет сбор заявок на сделку по приобретению 5% в "WB Банке"

ВТБ с 13 по 30 ноября проведет сбор заявок на реализацию преимущественного права приобретения акций в рамках допэмиссии для сделки по приобретению 5% в "WB... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T18:46+0300

2026-11-12T18:46+0300

2026-11-12T18:46+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с 13 по 30 ноября проведет сбор заявок на реализацию преимущественного права приобретения акций в рамках допэмиссии для сделки по приобретению 5% в "WB Банке", дочернем банке группы RWB (объединенная компания Wildberries & Russ), сообщает банк. "Банк ВТБ сообщает о публикации уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций банка, размещаемых путем открытой подписки... Срок осуществления преимущественного права приобретения акций – с 13 ноября 2026 года по 30 ноября 2026 года (включительно)", - говорится в сообщении. "Количество размещаемых акций – до 6 292 651 866 штук, способ размещения – открытая подписка, цена размещения – 87 рублей за одну акцию", - также говорится в сообщении. Отмечается, что указанное количество акций является максимальным объемом дополнительного размещения. Фактическое количество размещенных акций будет определено по итогам размещения. Сроки начала и окончания размещения дополнительных акций будут определены и объявлены дополнительно, также сообщает банк. ВТБ намерен приобрести 5% в "WB Банке" с возможностью увеличения доли. Для этих целей банк планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей, привлеченные средства будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса. Изначально допэмиссия планировалась на август, затем сроки сделки сдвинулись на сентябрь, затем на октябрь. Объем привлечения в банке оценивали в 300-400 миллиардов рублей, ближе к нижней границе диапазона.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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