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ВТБ проведет сбор заявок на сделку по приобретению 5% в "WB Банке" - 12.11.2026, ПРАЙМ
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ВТБ проведет сбор заявок на сделку по приобретению 5% в "WB Банке"
ВТБ проведет сбор заявок на сделку по приобретению 5% в "WB Банке" - 12.11.2026, ПРАЙМ
ВТБ проведет сбор заявок на сделку по приобретению 5% в "WB Банке"
ВТБ с 13 по 30 ноября проведет сбор заявок на реализацию преимущественного права приобретения акций в рамках допэмиссии для сделки по приобретению 5% в "WB... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:46+0300
2026-11-12T18:46+0300
рынок
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финансы
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с 13 по 30 ноября проведет сбор заявок на реализацию преимущественного права приобретения акций в рамках допэмиссии для сделки по приобретению 5% в "WB Банке", дочернем банке группы RWB (объединенная компания Wildberries &amp; Russ), сообщает банк. "Банк ВТБ сообщает о публикации уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций банка, размещаемых путем открытой подписки... Срок осуществления преимущественного права приобретения акций – с 13 ноября 2026 года по 30 ноября 2026 года (включительно)", - говорится в сообщении. "Количество размещаемых акций – до 6 292 651 866 штук, способ размещения – открытая подписка, цена размещения – 87 рублей за одну акцию", - также говорится в сообщении. Отмечается, что указанное количество акций является максимальным объемом дополнительного размещения. Фактическое количество размещенных акций будет определено по итогам размещения. Сроки начала и окончания размещения дополнительных акций будут определены и объявлены дополнительно, также сообщает банк. ВТБ намерен приобрести 5% в "WB Банке" с возможностью увеличения доли. Для этих целей банк планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей, привлеченные средства будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса. Изначально допэмиссия планировалась на август, затем сроки сделки сдвинулись на сентябрь, затем на октябрь. Объем привлечения в банке оценивали в 300-400 миллиардов рублей, ближе к нижней границе диапазона.
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рынок, акции, финансы, втб
Рынок, Акции, Финансы, ВТБ
18:46 12.11.2026
 
ВТБ проведет сбор заявок на сделку по приобретению 5% в "WB Банке"

ВТБ проведет сбор заявок на допэмиссию для сделки по приобретению 5% в "WB Банке"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с 13 по 30 ноября проведет сбор заявок на реализацию преимущественного права приобретения акций в рамках допэмиссии для сделки по приобретению 5% в "WB Банке", дочернем банке группы RWB (объединенная компания Wildberries & Russ), сообщает банк.
"Банк ВТБ сообщает о публикации уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций банка, размещаемых путем открытой подписки... Срок осуществления преимущественного права приобретения акций – с 13 ноября 2026 года по 30 ноября 2026 года (включительно)", - говорится в сообщении.
"Количество размещаемых акций – до 6 292 651 866 штук, способ размещения – открытая подписка, цена размещения – 87 рублей за одну акцию", - также говорится в сообщении.
Отмечается, что указанное количество акций является максимальным объемом дополнительного размещения. Фактическое количество размещенных акций будет определено по итогам размещения.
Сроки начала и окончания размещения дополнительных акций будут определены и объявлены дополнительно, также сообщает банк.
ВТБ намерен приобрести 5% в "WB Банке" с возможностью увеличения доли. Для этих целей банк планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей, привлеченные средства будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса.
Изначально допэмиссия планировалась на август, затем сроки сделки сдвинулись на сентябрь, затем на октябрь. Объем привлечения в банке оценивали в 300-400 миллиардов рублей, ближе к нижней границе диапазона.
 
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