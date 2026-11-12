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ВВП Великобритании в III квартале вырос на 1,9% - 12.11.2026, ПРАЙМ
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ВВП Великобритании в III квартале вырос на 1,9%
ВВП Великобритании в III квартале вырос на 1,9% - 12.11.2026, ПРАЙМ
ВВП Великобритании в III квартале вырос на 1,9%
ВВП Великобритании в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,9% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,7%, сообщает национальное... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:18+0300
2026-11-12T10:41+0300
мировая экономика
великобритания
ввп
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. ВВП Великобритании в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,9% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,7%, сообщает национальное статистическое бюро страны.Оба показателя совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.Во втором квартале годовой рост экономики составлял 1,4%, квартальный – 0,5%; в первом квартале отмечался рост на 0,8% и 0,6% соответственно.В третьем квартале в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в квартальном выражении зафиксирован рост на 0,9%. Строительный сектор показал снижение на 0,7% ко второму кварталу, а промышленный - вырос на 0,1%.
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мировая экономика, великобритания, ввп
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВВП
10:18 12.11.2026 (обновлено: 10:41 12.11.2026)
 
ВВП Великобритании в III квартале вырос на 1,9%

ВВП Великобритании в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,9%

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. ВВП Великобритании в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,9% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,7%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Оба показателя совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Во втором квартале годовой рост экономики составлял 1,4%, квартальный – 0,5%; в первом квартале отмечался рост на 0,8% и 0,6% соответственно.
В третьем квартале в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в квартальном выражении зафиксирован рост на 0,9%. Строительный сектор показал снижение на 0,7% ко второму кварталу, а промышленный - вырос на 0,1%.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯВВП
 
 
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