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Wildberries тестирует оплату наличными в пунктах выдачи заказов

Wildberries тестирует оплату наличными в пунктах выдачи заказов - 12.11.2026, ПРАЙМ

Wildberries тестирует оплату наличными в пунктах выдачи заказов

Wildberries начинает тестирование оплату заказов наличными через платежные терминалы на пунктах выдачи заказов (ПВЗ), пилотный проект стартует в 30 пунктах... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:54+0300

2026-11-12T11:54+0300

2026-11-12T11:59+0300

бизнес

wildberries

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Wildberries начинает тестирование оплату заказов наличными через платежные терминалы на пунктах выдачи заказов (ПВЗ), пилотный проект стартует в 30 пунктах компании в Серпухове, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Wildberries (входит в группу РВБ) совместно с российской сетью терминалов самообслуживания "Элекснет" начинает тестирование новой услуги - оплаты заказов наличными через платежные терминалы. Пилотный проект стартует в 30 пунктах выдачи заказов (ПВЗ) компании в Серпухове", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что для оплаты товара наличными клиенту необходимо выбрать соответствующий способ на этапе оформлении заказа. Далее при получении на ПВЗ покупателю нужно показать QR-код менеджеру, а после осмотра или примерки товара подойти к платежному терминалу, открыть приложение маркетплейса и отсканировать QR-код с помощью камеры терминала. "Как только данные о заказе появятся на экране, покупателю следует внести деньги в купюроприемник и забрать заказ у менеджера", - добавили там, отметив, что при желании клиент может изменить способ оплаты во время получения заказа. По итогам тестового режима компания оценит результаты и примет решение о возможном масштабировании услуги на всю сеть ПВЗ России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, wildberries