https://1prime.ru/20261112/wildberries-875150271.html
Wildberries тестирует оплату наличными в пунктах выдачи заказов
Wildberries тестирует оплату наличными в пунктах выдачи заказов - 12.11.2026, ПРАЙМ
Wildberries тестирует оплату наличными в пунктах выдачи заказов
Wildberries начинает тестирование оплату заказов наличными через платежные терминалы на пунктах выдачи заказов (ПВЗ), пилотный проект стартует в 30 пунктах... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:54+0300
2026-11-12T11:54+0300
2026-11-12T11:59+0300
бизнес
wildberries
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875150271.jpg?1794473992
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Wildberries начинает тестирование оплату заказов наличными через платежные терминалы на пунктах выдачи заказов (ПВЗ), пилотный проект стартует в 30 пунктах компании в Серпухове, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Wildberries (входит в группу РВБ) совместно с российской сетью терминалов самообслуживания "Элекснет" начинает тестирование новой услуги - оплаты заказов наличными через платежные терминалы. Пилотный проект стартует в 30 пунктах выдачи заказов (ПВЗ) компании в Серпухове", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что для оплаты товара наличными клиенту необходимо выбрать соответствующий способ на этапе оформлении заказа. Далее при получении на ПВЗ покупателю нужно показать QR-код менеджеру, а после осмотра или примерки товара подойти к платежному терминалу, открыть приложение маркетплейса и отсканировать QR-код с помощью камеры терминала. "Как только данные о заказе появятся на экране, покупателю следует внести деньги в купюроприемник и забрать заказ у менеджера", - добавили там, отметив, что при желании клиент может изменить способ оплаты во время получения заказа. По итогам тестового режима компания оценит результаты и примет решение о возможном масштабировании услуги на всю сеть ПВЗ России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, wildberries
Wildberries тестирует оплату наличными в пунктах выдачи заказов
Wildberries тестирует оплату заказов наличными через платежные терминалы на ПВЗ
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Wildberries начинает тестирование оплату заказов наличными через платежные терминалы на пунктах выдачи заказов (ПВЗ), пилотный проект стартует в 30 пунктах компании в Серпухове, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Wildberries (входит в группу РВБ) совместно с российской сетью терминалов самообслуживания "Элекснет" начинает тестирование новой услуги - оплаты заказов наличными через платежные терминалы. Пилотный проект стартует в 30 пунктах выдачи заказов (ПВЗ) компании в Серпухове", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что для оплаты товара наличными клиенту необходимо выбрать соответствующий способ на этапе оформлении заказа. Далее при получении на ПВЗ покупателю нужно показать QR-код менеджеру, а после осмотра или примерки товара подойти к платежному терминалу, открыть приложение маркетплейса и отсканировать QR-код с помощью камеры терминала.
"Как только данные о заказе появятся на экране, покупателю следует внести деньги в купюроприемник и забрать заказ у менеджера", - добавили там, отметив, что при желании клиент может изменить способ оплаты во время получения заказа.
По итогам тестового режима компания оценит результаты и примет решение о возможном масштабировании услуги на всю сеть ПВЗ России.