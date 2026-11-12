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Wildberries тестирует оплату наличными в пунктах выдачи заказов - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Wildberries тестирует оплату наличными в пунктах выдачи заказов
Wildberries тестирует оплату наличными в пунктах выдачи заказов - 12.11.2026, ПРАЙМ
Wildberries тестирует оплату наличными в пунктах выдачи заказов
Wildberries начинает тестирование оплату заказов наличными через платежные терминалы на пунктах выдачи заказов (ПВЗ), пилотный проект стартует в 30 пунктах... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:54+0300
2026-11-12T11:59+0300
бизнес
wildberries
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Wildberries начинает тестирование оплату заказов наличными через платежные терминалы на пунктах выдачи заказов (ПВЗ), пилотный проект стартует в 30 пунктах компании в Серпухове, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Wildberries (входит в группу РВБ) совместно с российской сетью терминалов самообслуживания "Элекснет" начинает тестирование новой услуги - оплаты заказов наличными через платежные терминалы. Пилотный проект стартует в 30 пунктах выдачи заказов (ПВЗ) компании в Серпухове", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что для оплаты товара наличными клиенту необходимо выбрать соответствующий способ на этапе оформлении заказа. Далее при получении на ПВЗ покупателю нужно показать QR-код менеджеру, а после осмотра или примерки товара подойти к платежному терминалу, открыть приложение маркетплейса и отсканировать QR-код с помощью камеры терминала. "Как только данные о заказе появятся на экране, покупателю следует внести деньги в купюроприемник и забрать заказ у менеджера", - добавили там, отметив, что при желании клиент может изменить способ оплаты во время получения заказа. По итогам тестового режима компания оценит результаты и примет решение о возможном масштабировании услуги на всю сеть ПВЗ России.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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бизнес, wildberries
Бизнес, Wildberries
11:54 12.11.2026 (обновлено: 11:59 12.11.2026)
 
Wildberries тестирует оплату наличными в пунктах выдачи заказов

Wildberries тестирует оплату заказов наличными через платежные терминалы на ПВЗ

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Wildberries начинает тестирование оплату заказов наличными через платежные терминалы на пунктах выдачи заказов (ПВЗ), пилотный проект стартует в 30 пунктах компании в Серпухове, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Wildberries (входит в группу РВБ) совместно с российской сетью терминалов самообслуживания "Элекснет" начинает тестирование новой услуги - оплаты заказов наличными через платежные терминалы. Пилотный проект стартует в 30 пунктах выдачи заказов (ПВЗ) компании в Серпухове", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что для оплаты товара наличными клиенту необходимо выбрать соответствующий способ на этапе оформлении заказа. Далее при получении на ПВЗ покупателю нужно показать QR-код менеджеру, а после осмотра или примерки товара подойти к платежному терминалу, открыть приложение маркетплейса и отсканировать QR-код с помощью камеры терминала.
"Как только данные о заказе появятся на экране, покупателю следует внести деньги в купюроприемник и забрать заказ у менеджера", - добавили там, отметив, что при желании клиент может изменить способ оплаты во время получения заказа.
По итогам тестового режима компания оценит результаты и примет решение о возможном масштабировании услуги на всю сеть ПВЗ России.
 
БизнесWildberries
 
 
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