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Xiaomi предъявила к дочке "Марвел-Дистрибуции" требование на 657 млн рублей

Xiaomi предъявила к дочке "Марвел-Дистрибуции" требование на 657 млн рублей - 12.11.2026, ПРАЙМ

Xiaomi предъявила к дочке "Марвел-Дистрибуции" требование на 657 млн рублей

Китайская Xiaomi H.K. Limited в деле о банкротстве ООО "Мобильные и компьютерные технологии", дочерней структуры ООО "МКТ" (бренд "Марвел-Дистрибуция"),... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:25+0300

2026-11-12T14:25+0300

2026-11-12T14:25+0300

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Китайская Xiaomi H.K. Limited в деле о банкротстве ООО "Мобильные и компьютерные технологии", дочерней структуры ООО "МКТ" (бренд "Марвел-Дистрибуция"), предъявило к ней требование на сумму около 657 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление будет рассмотрено арбитражный судом Москвы без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в ООО "Мобильные и компьютерные технологии" в феврале по заявлению "ББР Банка" из-за долга в размере около 2,2 миллиарда рублей. В августе компания была признана банкротом. С тех пор включил в реестр требований ее кредиторов несколько крупных требований, от банка "Ак Барс" почти на 3,3 миллиарда рублей, от ВЭБа – на 1,5 миллиарда. Пока не рассмотрено требование ВЭБа еще на 1 миллиард рублей. Этот же суд в октябре по заявлению Совкомбанка ввел наблюдение в ООО "МКТ", одной из структур российского холдинга Fplus, занимающегося дистрибуцией, разработкой программного обеспечения и производством электроники, начальную процедуру банкротства – наблюдение. По данным ЕГРЮЛ, ООО "МКТ" - единственный участник ООО "Мобильные и компьютерные технологии". Основными видами деятельности юрлиц указаны оптовая торговля программным обеспечением, компьютерами и периферийными устройствами. Головная структура холдинга Fplus тоже находится в банкротстве. По состоянию на конец прошлого года кредиторы предъявили к ней требования в общем размере около 81,6 миллиарда рублей. Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов, планшетов и электромобилей. Работает более чем на ста рынках.

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бизнес, финансы, москва, вэб, ак барс, совкомбанк