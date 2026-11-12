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Закупки СПГ с "Ямала" в ЕС побили рекорд перед запретом, пишут СМИ

Закупки СПГ с "Ямала" в ЕС побили рекорд перед запретом, пишут СМИ - 12.11.2026, ПРАЙМ

Закупки СПГ с "Ямала" в ЕС побили рекорд перед запретом, пишут СМИ

С января по октябрь ЕС заплатил за СПГ с проекта "Ямал" 8,7 миллиарда евро — больше, чем за весь 2025 год, пишет bne IntelliNews со ссылкой на данные Kpler и... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:30+0300

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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. С января по октябрь ЕС заплатил за СПГ с проекта "Ямал" 8,7 миллиарда евро — больше, чем за весь 2025 год, пишет bne IntelliNews со ссылкой на данные Kpler и организацию Urgewald, передает ИноСМИ.По данным анализа, в порты ЕС поступило 177 партий грузов с Ямала общим объемом 12,89 миллиона тонн, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Оценочная сумма счетов оказалась примерно на 1,5 миллиарда евро, или на 21%, больше, чем 7,2 миллиарда евро, которые пришлись на весь 2025 год. На долю Европы пришлось 81% зарегистрированных поставок проекта — примерно каждые 1,7 дня в порт Евросоюза прибывал груз в рамках "Ямал СПГ"."Ориентировочная сумма счета Европы за СПГ с Ямала в этом году стремительно приближается к ошеломляющим 10 миллиардам евро. Осталось всего 50 дней до вступления в силу январского запрета, и Европа должна стоять на своем. Никакого отступления, никаких новых исключений и никаких спасательных кругов для этой торговли", — заявил специалист по санкциям Urgewald Себастьян Роттерс.Как отмечает издание, данные подтверждают: Европа остается незаменимым покупателем газа с Ямала — когда до полного запрета ЕС на импорт российского СПГ по действующим долгосрочным контрактам осталось 50 дней. Ограничения на краткосрочные контракты действуют с 25 апреля, однако закупки стран блока росли весь год: из-за блокировки Ормузского пролива и газового кризиса покупатели приобретали каждый доступный груз. В октябре европейские порты приняли десять партий объемом 705 591 тонну стоимостью 839 миллионов евро — объем сократился на 11%, но расходы выросли на 2,6% из-за роста цен на TTF с 75,34 до 86,79 евро за МВт·ч. На долю Франции пришлось 70% октябрьского объема, а крупнейшим терминалом ЕС за десять месяцев оставался бельгийский Зебрюгге — 42 партии и около 3,1 миллиона тонн. Некоторые покупатели ищут обходные пути: испанская Naturgy 29 октября заявила, что считает возможным продолжить закупки, перенаправляя партии на рынки за пределами ЕС.

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газ, европа, ес, ямал спг, ямал, ормузский пролив