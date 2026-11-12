https://1prime.ru/20261112/yuan-875174979.html
Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 12,42 рубля
Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 12,42 рубля - 12.11.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 12,42 рубля
Курс рубля по итогам торгов четверга снизился к юаню, китайская валюта завершила торги на отметке 12,42 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T19:14+0300
2026-11-12T19:14+0300
2026-11-12T19:14+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов четверга снизился к юаню, китайская валюта завершила торги на отметке 12,42 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, закрыв торги на отметке 12,42 рубля.
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рынок, юань, рубль, торги, мосбиржа
Рынок, юань, рубль, Торги, Мосбиржа
Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 12,42 рубля
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов вырос на четыре копейки, до 12,42 рубля