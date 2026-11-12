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Оплата улыбкой догоняет "Вжух" по популярности, заявил первый зампред Сбера - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Оплата улыбкой догоняет "Вжух" по популярности, заявил первый зампред Сбера
Оплата улыбкой догоняет "Вжух" по популярности, заявил первый зампред Сбера - 12.11.2026, ПРАЙМ
Оплата улыбкой догоняет "Вжух" по популярности, заявил первый зампред Сбера
Оплата улыбкой догоняет "Вжух" по популярности, сообщил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в рамках Дня инвестора. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:10+0300
2026-11-12T14:10+0300
технологии
бизнес
финансы
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875160877.jpg?1794481821
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Оплата улыбкой догоняет "Вжух" по популярности, сообщил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в рамках Дня инвестора. "Улыбки догоняют "Вжух" по популярности... Лидерство – у системы "Вжух": ее россияне использовали 115 миллионов раз в третьем квартале 2026 года. Это значит, что каждую минуту в России совершается 887 транзакций через "Вжух", - сказал он. "Оплата улыбкой развивается не менее активно: в третьем квартале клиенты Сбера прибегли к ней для совершения 69 миллионов покупок. Это 532 оплаты улыбкой в минуту", - добавил Царев. Отмечается, что оплата улыбкой становится все удобнее, потому что Сбербанк обновил парк терминалов. К концу третьего квартала парк биометрических терминалов достиг 1,8 миллиона устройств. Таким образом, теперь 80% всех терминалов Сбербанка работают с помощью биометрии. При этом время операции по оплате улыбкой удалось сократить более чем в 2 раза. Клиенты Сбера сегодня могут выбирать из разных способов оплаты: банковская карта, улыбка, "Вжух", с помощью SberPay NFC, умное кольцо Сбера, часы или по единому QR-коду.
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40
192
40
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технологии, бизнес, финансы, сбербанк
Технологии, Бизнес, Финансы, Сбербанк
14:10 12.11.2026
 
Оплата улыбкой догоняет "Вжух" по популярности, заявил первый зампред Сбера

Царев: оплата улыбкой догоняет "Вжух" по популярности

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Оплата улыбкой догоняет "Вжух" по популярности, сообщил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в рамках Дня инвестора.
"Улыбки догоняют "Вжух" по популярности... Лидерство – у системы "Вжух": ее россияне использовали 115 миллионов раз в третьем квартале 2026 года. Это значит, что каждую минуту в России совершается 887 транзакций через "Вжух", - сказал он.
"Оплата улыбкой развивается не менее активно: в третьем квартале клиенты Сбера прибегли к ней для совершения 69 миллионов покупок. Это 532 оплаты улыбкой в минуту", - добавил Царев.
Отмечается, что оплата улыбкой становится все удобнее, потому что Сбербанк обновил парк терминалов. К концу третьего квартала парк биометрических терминалов достиг 1,8 миллиона устройств. Таким образом, теперь 80% всех терминалов Сбербанка работают с помощью биометрии. При этом время операции по оплате улыбкой удалось сократить более чем в 2 раза.
Клиенты Сбера сегодня могут выбирать из разных способов оплаты: банковская карта, улыбка, "Вжух", с помощью SberPay NFC, умное кольцо Сбера, часы или по единому QR-коду.
 
ТехнологииБизнесФинансыСбербанк
 
 
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