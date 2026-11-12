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Оплата улыбкой догоняет "Вжух" по популярности, заявил первый зампред Сбера

Оплата улыбкой догоняет "Вжух" по популярности, заявил первый зампред Сбера - 12.11.2026, ПРАЙМ

Оплата улыбкой догоняет "Вжух" по популярности, заявил первый зампред Сбера

Оплата улыбкой догоняет "Вжух" по популярности, сообщил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в рамках Дня инвестора. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:10+0300

2026-11-12T14:10+0300

2026-11-12T14:10+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Оплата улыбкой догоняет "Вжух" по популярности, сообщил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в рамках Дня инвестора. "Улыбки догоняют "Вжух" по популярности... Лидерство – у системы "Вжух": ее россияне использовали 115 миллионов раз в третьем квартале 2026 года. Это значит, что каждую минуту в России совершается 887 транзакций через "Вжух", - сказал он. "Оплата улыбкой развивается не менее активно: в третьем квартале клиенты Сбера прибегли к ней для совершения 69 миллионов покупок. Это 532 оплаты улыбкой в минуту", - добавил Царев. Отмечается, что оплата улыбкой становится все удобнее, потому что Сбербанк обновил парк терминалов. К концу третьего квартала парк биометрических терминалов достиг 1,8 миллиона устройств. Таким образом, теперь 80% всех терминалов Сбербанка работают с помощью биометрии. При этом время операции по оплате улыбкой удалось сократить более чем в 2 раза. Клиенты Сбера сегодня могут выбирать из разных способов оплаты: банковская карта, улыбка, "Вжух", с помощью SberPay NFC, умное кольцо Сбера, часы или по единому QR-коду.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, финансы, сбербанк