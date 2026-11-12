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В Госдуме рассказали, обязан ли работодатель выплачивать 13-ю зарплату

В Госдуме рассказали, обязан ли работодатель выплачивать 13-ю зарплату - 12.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, обязан ли работодатель выплачивать 13-ю зарплату

Работодатель должен выплатить сотрудникам 13-ю зарплату, если такой вид премии закреплен в трудовом или коллективном договоре компании, а также в локальных... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:23+0300

2026-11-12T11:23+0300

2026-11-12T11:23+0300

общество

госдума

лдпр

зарплата

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Работодатель должен выплатить сотрудникам 13-ю зарплату, если такой вид премии закреплен в трудовом или коллективном договоре компании, а также в локальных актах, рассказала РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР). Как правило, 13-й зарплатой называется годовая премия, но она не является обязательной и не гарантируется законом. Выплата может устанавливаться корпоративной системой поощрения в зависимости от финансовых возможностей и внутренних правил организации. "Тринадцатая зарплата должна быть выплачена, если такое условие закреплено в трудовом договоре с работником, в системе оплаты труда у данного работодателя, в коллективном договоре или соглашении, во внутреннем положении о премировании и прочих локальных нормативных актах конкретной организации", - сказала Кавшар. Депутат добавила, что выплата может быть обусловлена разными обстоятельствами, например, достижением определенных производственных показателей, семейным положением или дополнительной нагрузкой по наставничеству. Кроме того, денежное поощрение может выплачиваться сотрудникам за длительный стаж работы в конкретной компании. "Важно понимать, что годовой бонус, его размер, условия и сроки выплаты — это право работодателя, а не установленная законом обязанность. Обязанностью работодателя это становится после внесения соответствующего условия в трудовой договор, коллективный договор либо соглашение", - заключила Кавшар.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , госдума, лдпр, зарплата, россия