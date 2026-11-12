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Минстрой рассчитывает на ввод 93,8 миллиона "квадратов" жилья в 2026 году
Минстрой рассчитывает на ввод 93,8 миллиона "квадратов" жилья в 2026 году - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минстрой рассчитывает на ввод 93,8 миллиона "квадратов" жилья в 2026 году
В России в 2026 году планируется ввести 93,8 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на форуме "Строительная неделя БРИКС" в... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:37+0300
2026-11-12T11:37+0300
2026-11-12T11:37+0300
недвижимость
бизнес
россия
ирек файзуллин
строительство
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КАЗАНЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. В России в 2026 году планируется ввести 93,8 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на форуме "Строительная неделя БРИКС" в Казани. "У нас в национальном проекте в паспорте ввод 93,8 миллионов квадратных метров. Мы идем к этой цифре, невзирая на сложности", - сказал он.
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недвижимость, бизнес, россия, ирек файзуллин, строительство
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Ирек Файзуллин, строительство
Минстрой рассчитывает на ввод 93,8 миллиона "квадратов" жилья в 2026 году
Файзуллин: в России в 2026 году планируется ввести 93,8 миллиона квадратных метров жилья