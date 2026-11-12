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Почему страны возвращают золото из США и готовы вручить его Азии - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Почему страны возвращают золото из США и готовы вручить его Азии
Почему страны возвращают золото из США и готовы вручить его Азии - 12.11.2026, ПРАЙМ
Почему страны возвращают золото из США и готовы вручить его Азии
Ряд стран возвращает свои золотые резервы из США, а азиатские финансовые центры — Шанхай, Гонконг и Сингапур — активно строят инфраструктуру, чтобы забрать... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T07:07+0300
2026-11-12T07:07+0300
мировая экономика
лазарь бадалов
гонконг
лондон
сингапур
рудн
золото
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Ряд стран возвращает свои золотые резервы из США, а азиатские финансовые центры — Шанхай, Гонконг и Сингапур — активно строят инфраструктуру, чтобы забрать часть рынка золота у Лондона. Почему так происходит, рассказал агентству "Прайм" доцент РУДН Лазарь Бадалов."Переориентация торговли золотом на Азию — уже сложившаяся реальность, а не прогноз. Основными драйверами стали санкционные риски, тарифные войны США и геополитическая нестабильность, что привело к неформальной перестройке торговых потоков драгметалла", - объяснил он.Исторически Лондон обладал более чем вековым опытом торговли золотом, но ситуация меняется. Франция в марте вывезла из Нью-Йорка последние 129 тонн, Нидерланды в сентябре отчитались о переводе 86 тонн из Нью-Йорка и Оттавы в Лондон. Аналогично поступили Швейцария и Германия. Страны стремятся снизить зависимость от американской юрисдикции и вернуть контроль над своими активами на фоне роста геополитических рисков.На этом фоне азиатские хабы предлагают альтернативу. Денежно-кредитное управление Сингапура объявило о запуске услуг хранения золотых слитков для мировых центральных банков и финансовых институтов. В апреле 2027 года в Сингапуре введут "золотые" налоговые льготы на оптовые услуги, включая хранение, аффинаж и брокерские операции. В первом квартале 2027 года также должна заработать система клиринга внебиржевых сделок с золотом. "Похожую систему планирует запустить Гонконг, позиционируя себя как альтернативу Лондону и Нью-Йорку. Шанхай и Гонконг строят цифровую инфраструктуру с нуля, чтобы за счет цифровизации забрать часть рынка у Лондона", - говорит Бадалов.Российское золото из-за санкций тоже переориентировалось на азиатские рынки и Ближний Восток. За первые девять месяцев 2026 года Гонконг импортировал из России более 100 тонн золота, объем поставок за год вырос в четыре раза, и этот тренд будет усиливаться, заключил экономист.
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мировая экономика, лазарь бадалов, гонконг, лондон, сингапур, рудн, золото
Мировая экономика, Лазарь Бадалов, ГОНКОНГ, ЛОНДОН, СИНГАПУР, РУДН, золото
07:07 12.11.2026
 
Почему страны возвращают золото из США и готовы вручить его Азии

Бадалов: страны разочаровались в золотой инфраструктуре Лондона и Нью-Йорка

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИЗолотые слитки и иностранная валюта, льющиеся из государственного хранилища на финансовые рынки, падающие символы доллара и евро, растущий символ рубля
Золотые слитки и иностранная валюта, льющиеся из государственного хранилища на финансовые рынки, падающие символы доллара и евро, растущий символ рубля - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Ряд стран возвращает свои золотые резервы из США, а азиатские финансовые центры — Шанхай, Гонконг и Сингапур — активно строят инфраструктуру, чтобы забрать часть рынка золота у Лондона. Почему так происходит, рассказал агентству "Прайм" доцент РУДН Лазарь Бадалов.
"Переориентация торговли золотом на Азию — уже сложившаяся реальность, а не прогноз. Основными драйверами стали санкционные риски, тарифные войны США и геополитическая нестабильность, что привело к неформальной перестройке торговых потоков драгметалла", - объяснил он.
Исторически Лондон обладал более чем вековым опытом торговли золотом, но ситуация меняется. Франция в марте вывезла из Нью-Йорка последние 129 тонн, Нидерланды в сентябре отчитались о переводе 86 тонн из Нью-Йорка и Оттавы в Лондон. Аналогично поступили Швейцария и Германия. Страны стремятся снизить зависимость от американской юрисдикции и вернуть контроль над своими активами на фоне роста геополитических рисков.
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На этом фоне азиатские хабы предлагают альтернативу. Денежно-кредитное управление Сингапура объявило о запуске услуг хранения золотых слитков для мировых центральных банков и финансовых институтов. В апреле 2027 года в Сингапуре введут "золотые" налоговые льготы на оптовые услуги, включая хранение, аффинаж и брокерские операции. В первом квартале 2027 года также должна заработать система клиринга внебиржевых сделок с золотом.
"Похожую систему планирует запустить Гонконг, позиционируя себя как альтернативу Лондону и Нью-Йорку. Шанхай и Гонконг строят цифровую инфраструктуру с нуля, чтобы за счет цифровизации забрать часть рынка у Лондона", - говорит Бадалов.
Российское золото из-за санкций тоже переориентировалось на азиатские рынки и Ближний Восток. За первые девять месяцев 2026 года Гонконг импортировал из России более 100 тонн золота, объем поставок за год вырос в четыре раза, и этот тренд будет усиливаться, заключил экономист.
 
Мировая экономикаЛазарь БадаловГОНКОНГЛОНДОНСИНГАПУРРУДНзолото
 
 
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