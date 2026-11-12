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Золото дешевеет на опасениях инфляции и укрепления доллара
Золото дешевеет на опасениях инфляции и укрепления доллара - 12.11.2026, ПРАЙМ
Золото дешевеет на опасениях инфляции и укрепления доллара
Цена на золото падает почти на 3% из-за опасений инфляции и укрепления доллара, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T22:02+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Цена на золото падает почти на 3% из-за опасений инфляции и укрепления доллара, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 21.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 108,65 доллара, или на 2,73% - до 3890,97 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 3,37% - до 50,250 доллара за унцию.
Еще более сильную отрицательную динамику демонстрирует декабрьский фьючерс на палладий, цена которого опускается почти на 5% - 995,25 доллара за унцию.
Аналитики назвали опасения инфляции на рынке, укрепление доллара и рост цен на нефть главными факторами падения цен на золото.
Ранее в четверг индекс доллара впервые с апреля 2025 года поднялся выше 103 пунктов
"Если цены на сырую нефть резко вырастут на фоне новостей (с Ближнего Востока - ред.), это будет иметь негативное влияние на рынок золота с точки зрения инфляции", - заявил агентству Рейтер рыночный аналитик American Gold Exchange Джим Уайкофф (Jim Wyckoff).
Он добавил, что высокие показатели инфляции в США, "ястребиные" заявления представителей ФРС на этой неделе и рост индекса доллара США до почти 19-месячного максимума "оказывают давление на рынок золота, вызывая его снижение".
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рынок, торги, сша, ближний восток, comex
Рынок, Торги, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Comex
Золото дешевеет на опасениях инфляции и укрепления доллара
Цена на золото падает почти на 3% из-за опасений инфляции и укрепления доллара
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Цена на золото падает почти на 3% из-за опасений инфляции и укрепления доллара, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 21.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 108,65 доллара, или на 2,73% - до 3890,97 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 3,37% - до 50,250 доллара за унцию.
Еще более сильную отрицательную динамику демонстрирует декабрьский фьючерс на палладий, цена которого опускается почти на 5% - 995,25 доллара за унцию.
Аналитики назвали опасения инфляции на рынке, укрепление доллара и рост цен на нефть главными факторами падения цен на золото.
Ранее в четверг индекс доллара впервые с апреля 2025 года поднялся выше 103 пунктов
"Если цены на сырую нефть резко вырастут на фоне новостей (с Ближнего Востока - ред.), это будет иметь негативное влияние на рынок золота с точки зрения инфляции", - заявил агентству Рейтер рыночный аналитик American Gold Exchange Джим Уайкофф (Jim Wyckoff).
Он добавил, что высокие показатели инфляции в США, "ястребиные" заявления представителей ФРС на этой неделе и рост индекса доллара США до почти 19-месячного максимума "оказывают давление на рынок золота, вызывая его снижение".