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Афганистан попросил Россию содействовать созданию новых факультетов

Афганистан попросил Россию содействовать созданию новых факультетов - 13.11.2026, ПРАЙМ

Афганистан попросил Россию содействовать созданию новых факультетов

Афганистан попросил Россию содействовать созданию новых факультетов в Кабульском политехническом университете, а также заинтересован в подготовке специалистов... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T00:27+0300

2026-11-13T00:27+0300

2026-11-13T00:27+0300

россия

афганистан

алексей оверчук

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КАБУЛ, 13 ноя - ПРАЙМ. Афганистан попросил Россию содействовать созданию новых факультетов в Кабульском политехническом университете, а также заинтересован в подготовке специалистов для транспортной, текстильной и медицинской отраслей, заявил заместитель главы правительства РФ Алексей Оверчук. Российская делегация во главе с Оверчуком в четверг прибыла с визитом в Афганистан. "Большой интерес к российской системе образования. Нас попросили содействовать созданию новых факультетов в Кабульском политехническом университете, который в свое время создавался при содействии Советского Союза. Они это тоже отмечают для того, чтобы мы продолжали работать с этим университетом", - сказал Оверчук по итогам визита в Афганистан российской делегации. По его словам, есть большой интерес к транспортным специальностям, специальностям, связанным с легкой, текстильной промышленностью. "И мы здесь тоже обладаем компетенциями, которыми можем делиться. Конечно же, очень большая заинтересованность в Афганистане в сотрудничестве в сфере медицины, медицинских изделий, медицинских препаратов. Целый ряд важных контрактов сегодня был подписан. Помимо этого, большая заинтересованность в обучении медицинским специальностям, в том числе в России", - отметил вице-премьер.

афганистан

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россия, афганистан, алексей оверчук