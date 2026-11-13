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Афганистан попросил Россию содействовать созданию новых факультетов - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Афганистан попросил Россию содействовать созданию новых факультетов
Афганистан попросил Россию содействовать созданию новых факультетов - 13.11.2026, ПРАЙМ
Афганистан попросил Россию содействовать созданию новых факультетов
Афганистан попросил Россию содействовать созданию новых факультетов в Кабульском политехническом университете, а также заинтересован в подготовке специалистов... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T00:27+0300
2026-11-13T00:27+0300
россия
афганистан
алексей оверчук
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КАБУЛ, 13 ноя - ПРАЙМ. Афганистан попросил Россию содействовать созданию новых факультетов в Кабульском политехническом университете, а также заинтересован в подготовке специалистов для транспортной, текстильной и медицинской отраслей, заявил заместитель главы правительства РФ Алексей Оверчук. Российская делегация во главе с Оверчуком в четверг прибыла с визитом в Афганистан. "Большой интерес к российской системе образования. Нас попросили содействовать созданию новых факультетов в Кабульском политехническом университете, который в свое время создавался при содействии Советского Союза. Они это тоже отмечают для того, чтобы мы продолжали работать с этим университетом", - сказал Оверчук по итогам визита в Афганистан российской делегации. По его словам, есть большой интерес к транспортным специальностям, специальностям, связанным с легкой, текстильной промышленностью. "И мы здесь тоже обладаем компетенциями, которыми можем делиться. Конечно же, очень большая заинтересованность в Афганистане в сотрудничестве в сфере медицины, медицинских изделий, медицинских препаратов. Целый ряд важных контрактов сегодня был подписан. Помимо этого, большая заинтересованность в обучении медицинским специальностям, в том числе в России", - отметил вице-премьер.
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россия, афганистан, алексей оверчук
РОССИЯ, АФГАНИСТАН, Алексей Оверчук
00:27 13.11.2026
 
Афганистан попросил Россию содействовать созданию новых факультетов

Оверчук: Афганистан попросил Россию содействовать созданию новых факультетов в КПУ

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КАБУЛ, 13 ноя - ПРАЙМ. Афганистан попросил Россию содействовать созданию новых факультетов в Кабульском политехническом университете, а также заинтересован в подготовке специалистов для транспортной, текстильной и медицинской отраслей, заявил заместитель главы правительства РФ Алексей Оверчук.
Российская делегация во главе с Оверчуком в четверг прибыла с визитом в Афганистан.
"Большой интерес к российской системе образования. Нас попросили содействовать созданию новых факультетов в Кабульском политехническом университете, который в свое время создавался при содействии Советского Союза. Они это тоже отмечают для того, чтобы мы продолжали работать с этим университетом", - сказал Оверчук по итогам визита в Афганистан российской делегации.
По его словам, есть большой интерес к транспортным специальностям, специальностям, связанным с легкой, текстильной промышленностью.
"И мы здесь тоже обладаем компетенциями, которыми можем делиться. Конечно же, очень большая заинтересованность в Афганистане в сотрудничестве в сфере медицины, медицинских изделий, медицинских препаратов. Целый ряд важных контрактов сегодня был подписан. Помимо этого, большая заинтересованность в обучении медицинским специальностям, в том числе в России", - отметил вице-премьер.
 
РОССИЯАФГАНИСТАНАлексей Оверчук
 
 
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