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Афганистан и Татарстан договорились расширять сотрудничество

Афганистан и Татарстан договорились расширять сотрудничество - 13.11.2026, ПРАЙМ

Афганистан и Татарстан договорились расширять сотрудничество

Афганистан и Республика Татарстан в составе России договорились о расширении сотрудничества в сферах торговли, транзита и инвестиций - это решение было принято... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:30+0300

2026-11-13T09:30+0300

2026-11-13T09:42+0300

мировая экономика

россия

афганистан

татарстан

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Афганистан и Республика Татарстан в составе России договорились о расширении сотрудничества в сферах торговли, транзита и инвестиций - это решение было принято в ходе состоявшегося в Кабуле в четверг первого заседания совместного рабочего комитета между афганской и российской сторонами, сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на заявление министерства промышленности и торговли Афганистана. "Сопредседателями заседания выступили министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи и заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробоченко. Во встрече также приняли участие представители афганского министерства водных ресурсов и энергетики, административного управления правительства и ряда государственных компаний. В состав делегации Татарстана вошли заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, гендиректор компании "Ядран" Глеб Макаров, глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин, а также представители 15 крупных экономических и торговых компаний из Татарстана", - говорится в сообщении. По данным афганского минпромторга, на заседании обсуждались вопросы расширения экономических и торговых связей, увеличения экспорта афганской сельскохозяйственной продукции и хлопка на российские рынки, а также импорта из Татарстана сахара, нефтепродуктов, сжиженного газа и пшеницы. Делегация Татарстана выразила готовность оказать техническое содействие в сферах сельского хозяйства, логистики, транспорта и транзита, добычи полезных ископаемых, а также перенаправления водных ресурсов из провинции Панджшер в Кабул, информирует минпромторг. По итогам встречи стороны договорились продолжить работу совместного комитета и проводить онлайн-встречи для отслеживания обсуждаемых вопросов, оценки прогресса в реализации договоренностей и координации практических мер по дальнейшему расширению экономических и торговых отношений.

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мировая экономика, россия, афганистан, татарстан