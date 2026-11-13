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Dangote планирует увеличить инвестиции в Африку до 70 миллиардов долларов

Dangote планирует увеличить инвестиции в Африку до 70 миллиардов долларов - 13.11.2026, ПРАЙМ

Dangote планирует увеличить инвестиции в Африку до 70 миллиардов долларов

Нигерийский многопрофильный промышленный конгломерат Dangote Industries планирует увеличить объем инвестиций в проекты развития Африки до 70 миллиардов долларов | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T18:02+0300

2026-11-13T18:02+0300

2026-11-13T18:02+0300

бизнес

мировая экономика

африка

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Нигерийский многопрофильный промышленный конгломерат Dangote Industries планирует увеличить объем инвестиций в проекты развития Африки до 70 миллиардов долларов в рамках программы Vision 2030, заявил владелец компании и крупнейший африканский предприниматель Алико Данготе. Vision 2030 - это долгосрочная стратегия развития нигерийского промышленного конгломерата Dangote Industries Limited (DIL), рассчитанная до 2030 года. Ее главная цель - превратить компанию в предприятие с оценочной стоимостью 100 миллиардов долларов и расширить ее присутствие в ключевых отраслях африканской экономики. "Изначально мы планировали инвестировать 50 миллиардов долларов. Сейчас мы рассматриваем возможность увеличить эту сумму примерно до 70 миллиардов долларов в Африке", - приводит телеканал Arise News слова бизнесмена. По данным Arise News, планы группы также включают расширение энергетических проектов. Данготе является основателем и владельцем промышленного конгломерата Dangote Group, работающего в том числе в нефтепереработке, производстве цемента и удобрений.

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бизнес, мировая экономика, африка