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Акции Microsoft дешевеют на 2,7% после масштабного сбоя в работе сервисов
Акции Microsoft дешевеют на 2,7% после масштабного сбоя в работе сервисов - 13.11.2026, ПРАЙМ
Акции Microsoft дешевеют на 2,7% после масштабного сбоя в работе сервисов
Акции американской технологической компании Microsoft до открытия торгов пятницы снижаются в цене на 2,7% после масштабного сбоя в работе ее сервисов,... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:16+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Акции американской технологической компании Microsoft до открытия торгов пятницы снижаются в цене на 2,7% после масштабного сбоя в работе ее сервисов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.54 мск акции дешевели до открытия торгов пятницы на 2,66%, до 509,1 доллара. В четверг акции подорожали на 0,36%, до 523 долларов.
В работе сервисов Microsoft по всему миру 12 ноября наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании.
По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.
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торги, технологии, акции, microsoft, downdetector
Торги, Технологии, Акции, Microsoft, Downdetector
Акции Microsoft дешевеют на 2,7% после масштабного сбоя в работе сервисов
Акции Microsoft дешевеют на 2,7% после масштабного сбоя в работе ее сервисов
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Акции американской технологической компании Microsoft до открытия торгов пятницы снижаются в цене на 2,7% после масштабного сбоя в работе ее сервисов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.54 мск акции дешевели до открытия торгов пятницы на 2,66%, до 509,1 доллара. В четверг акции подорожали на 0,36%, до 523 долларов.
В работе сервисов Microsoft по всему миру 12 ноября наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании.
По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.