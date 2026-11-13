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Акции Microsoft дешевеют на 2,7% после масштабного сбоя в работе сервисов

Акции Microsoft дешевеют на 2,7% после масштабного сбоя в работе сервисов - 13.11.2026, ПРАЙМ

Акции Microsoft дешевеют на 2,7% после масштабного сбоя в работе сервисов

Акции американской технологической компании Microsoft до открытия торгов пятницы снижаются в цене на 2,7% после масштабного сбоя в работе ее сервисов,... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:16+0300

2026-11-13T13:16+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Акции американской технологической компании Microsoft до открытия торгов пятницы снижаются в цене на 2,7% после масштабного сбоя в работе ее сервисов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.54 мск акции дешевели до открытия торгов пятницы на 2,66%, до 509,1 доллара. В четверг акции подорожали на 0,36%, до 523 долларов. В работе сервисов Microsoft по всему миру 12 ноября наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.

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2026

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торги, технологии, акции, microsoft, downdetector