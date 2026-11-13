https://1prime.ru/20261113/aktsii-875218259.html
Российский рынок акций вырос за основную сессию и за неделю
Российский рынок акций вырос за основную сессию и за неделю - 13.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос за основную сессию и за неделю
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,13% и на 1,93% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T19:16+0300
2026-11-13T19:16+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,13% и на 1,93% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,13% - до 2511,42 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,93%.
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акции, рынок, россия, мосбиржа
Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций вырос за основную сессию и за неделю
Российский рынок акций вырос на 0,13% за основную сессию и на 1,93% за неделю