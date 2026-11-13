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Секретный план: Amazon хочет завладеть самым важным, пишет Reuters

Секретный план: Amazon хочет завладеть самым важным, пишет Reuters - 13.11.2026, ПРАЙМ

Секретный план: Amazon хочет завладеть самым важным, пишет Reuters

Amazon разрабатывает проект World Product Graph — базу данных о практически любом товаре на Земле, которая должна удержать покупателей на сайте и защитить... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T16:28+0300

2026-11-13T16:28+0300

2026-11-13T16:28+0300

технологии

amazon

бизнес

мировая экономика

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Amazon разрабатывает проект World Product Graph — базу данных о практически любом товаре на Земле, которая должна удержать покупателей на сайте и защитить компанию от AI-агентов, пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы."У Amazon есть секретный план, чтобы гарантировать, что покупателям никогда не понадобится покидать его сайт: владеть информацией о товарах всего мира", — отмечает агентство.Как отмечает агентство, цель инициативы — собрать данные обо всех товарах, продающихся в мире, вне зависимости от того, торгует ли ими Amazon. Это позволит компании стать настоящим "магазином всего", потеснить Google в онлайн-поиске, противостоять росту Walmart и отразить угрозу со стороны AI-агентов, которые выполняют покупки за пользователей автономно."Amazon не может быть площадкой по умолчанию для каждой покупки, если клиенты вынуждены уходить для изучения товаров на Google, сайты брендов и сайты с отзывами", — цитирует Reuters документ.По информации агентства, проект предполагается запустить 1 октября 2027 года. В Amazon заявили, что "черновики и устаревшие документы часто рисуют неполную картину" и не обязательно отражают текущие планы.Проект предусматривает, что часть брендов и ритейлеров будет постоянно передавать Amazon данные о товарах, а также то, что Amazon самостоятельно будет исследовать сайты других продавцов. По данным Reuters, к проекту уже подключились Coca-Cola и Bayer, а с Procter & Gamble проведен "саммит на уровне CEO". Курирует инициативу вице-президент подразделения Selection & Catalog Systems Роберт Текиела.Отдельно проект должен решить проблемы собственного ИИ-поиска Amazon под названием Rufus. Согласно документу, многие его ответы фактически неверны или неполны, но клиентам не хватает экспертизы, чтобы обнаружить эти ошибки. Однако в Amazon заявили, что данные о качестве системы значительно устарели, а точность составляет около 97%.Кроме того, по информации источников издания, проект должен предотвратить растущую угрозу со стороны альтернативных агентов по совершению покупок на основе ИИ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, amazon, бизнес, мировая экономика