https://1prime.ru/20261113/analitiki-875184879.html
Аналитики ждут снижения дефицита торгового баланса еврозоны в сентябре
Аналитики ждут снижения дефицита торгового баланса еврозоны в сентябре - 13.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут снижения дефицита торгового баланса еврозоны в сентябре
Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре составил 4,5 миллиарда евро по сравнению с 16,1 миллиарда евро в августе, считают аналитики, опрошенные... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T08:17+0300
2026-11-13T08:17+0300
2026-11-13T08:17+0300
мировая экономика
финансы
сша
евростат
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре составил 4,5 миллиарда евро по сравнению с 16,1 миллиарда евро в августе, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 13 ноября, в 13.00 мск.
В то же время Евростат опубликует вторую, промежуточную, оценку изменения ВВП еврозоны в третьем квартале. Аналитики считают, что показатель вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,4%.
В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 6 ноября их число выросло на одну - до 463 установок.
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мировая экономика, финансы, сша, евростат
Мировая экономика, Финансы, США, Евростат
Аналитики ждут снижения дефицита торгового баланса еврозоны в сентябре
Trading Economics: дефицит торгового баланса еврозоны в сентябре составил 4,5 млрд евро
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре составил 4,5 миллиарда евро по сравнению с 16,1 миллиарда евро в августе, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 13 ноября, в 13.00 мск.
В то же время Евростат опубликует вторую, промежуточную, оценку изменения ВВП еврозоны в третьем квартале. Аналитики считают, что показатель вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,4%.
В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 6 ноября их число выросло на одну - до 463 установок.