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Аналитики ждут снижения дефицита торгового баланса еврозоны в сентябре

Аналитики ждут снижения дефицита торгового баланса еврозоны в сентябре - 13.11.2026, ПРАЙМ

Аналитики ждут снижения дефицита торгового баланса еврозоны в сентябре

Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре составил 4,5 миллиарда евро по сравнению с 16,1 миллиарда евро в августе, считают аналитики, опрошенные... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T08:17+0300

2026-11-13T08:17+0300

2026-11-13T08:17+0300

мировая экономика

финансы

сша

евростат

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре составил 4,5 миллиарда евро по сравнению с 16,1 миллиарда евро в августе, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 13 ноября, в 13.00 мск. В то же время Евростат опубликует вторую, промежуточную, оценку изменения ВВП еврозоны в третьем квартале. Аналитики считают, что показатель вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,4%. В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 6 ноября их число выросло на одну - до 463 установок.

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мировая экономика, финансы, сша, евростат