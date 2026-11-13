Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики ждут снижения дефицита торгового баланса еврозоны в сентябре - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/analitiki-875184879.html
Аналитики ждут снижения дефицита торгового баланса еврозоны в сентябре
Аналитики ждут снижения дефицита торгового баланса еврозоны в сентябре - 13.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут снижения дефицита торгового баланса еврозоны в сентябре
Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре составил 4,5 миллиарда евро по сравнению с 16,1 миллиарда евро в августе, считают аналитики, опрошенные... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T08:17+0300
2026-11-13T08:17+0300
мировая экономика
финансы
сша
евростат
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875184879.jpg?1794547051
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре составил 4,5 миллиарда евро по сравнению с 16,1 миллиарда евро в августе, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 13 ноября, в 13.00 мск. В то же время Евростат опубликует вторую, промежуточную, оценку изменения ВВП еврозоны в третьем квартале. Аналитики считают, что показатель вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,4%. В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 6 ноября их число выросло на одну - до 463 установок.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, сша, евростат
Мировая экономика, Финансы, США, Евростат
08:17 13.11.2026
 
Аналитики ждут снижения дефицита торгового баланса еврозоны в сентябре

Trading Economics: дефицит торгового баланса еврозоны в сентябре составил 4,5 млрд евро

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре составил 4,5 миллиарда евро по сравнению с 16,1 миллиарда евро в августе, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 13 ноября, в 13.00 мск.
В то же время Евростат опубликует вторую, промежуточную, оценку изменения ВВП еврозоны в третьем квартале. Аналитики считают, что показатель вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,4%.
В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 6 ноября их число выросло на одну - до 463 установок.
 
Мировая экономикаФинансыСШАЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала